أصل الحكاية

بعد الفوز على جنوب أفريقيا.. هل تتأهل مصر في صدارة المجموعة الثانية؟

منتخب مصر
منتخب مصر

بعد فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ كأس الأمم الإفريقية 2025، عاد الجدل مجددًا حول موقف الفراعنة في صدارة مجموعتهم وما إذا كان التأهل قد حُسم بالفعل أم لا.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر، قدم أداءً قويًا في البطولة، بعدما سبق له أن فاز في الجولة الأولى على زيمبابوي بنتيجة 2–1 والفوز على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية.

بعد تحقيق فوزين متتاليين، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط كاملة قبل مواجهة الجولة الثالثة المنتظرة ضد أنجولا. 

وبفضل هذا الأداء المميز، تأكد رسميًا تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16، لكن هل ضمن التأهل كمتصدر لمجموعته أم يكون الحسم في الجولة الأخيرة.

نتيجة مباراة مصر وجنوب أفريقيا 

تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، بفوزه على جنوب أفريقيا 1-0، حيث تمكن الفراعنة من التقدم في النتيجة عبر ركلة جزاء نفذها محمد صلاح بنجاح في الشوط الأول.

منتخب مصر تلقى صدمة، بعدما نال محمد هاني لاعب "الفراعنة" بطاقة حمراء نتيجة حصوله على إنذارين.

وفي الشوط الثاني، تحولت السيطرة إلى منتخب جنوب أفريقيا، مستغلاً النقص العددي، لكن استطاع منتخب مصر الصمود أمام هجمات جنوب أفريقيا ليخرج بانتصار ثمين، منحه صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن جنوب أفريقيا الوصيفة.

هل ضمنت مصر صدارة المجموعة؟

تُظهر الحسابات أن مصر ضمنّت صدارة المجموعة حتى في حال تساوت في النقاط مع جنوب أفريقيا في النهاية، لأن المواجهة المباشرة بين الفريقين حُسمت لصالح الفراعنة بهدف نظيف. 

في هذه الحالة يتم الاعتماد على نتائج المباراة المباشرة لتحديد ترتيب الفريقين، وهو ما يضع مصر في المركز الأول حتى قبل إجراء الجولة الأخيرة. 

في بطولات مثل كأس الأمم الأفريقية، يتم ترتيب المنتخبات في المجموعات بناءً على عدد النقاط التي يجمعها كل فريق. 

عند تساوي فريقين أو أكثر في النقاط، تُطبق قواعد كسر التعادل وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف). 

أول هذه القواعد هو الترتيب حسب المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، أي النقاط التي حصل عليها كل فريق في المباريات التي لعبت بينهما مباشرة، وهذا يعني أن المنتخبات التي تفوقت في مباراتها المباشرة تستفيد منها إذا تساوت في النقاط مع بعضها البعض. 

إذا لم تحسم المواجهات المباشرة، تُستخدم بعدها قاعدة فارق الأهداف بين هذه الفرق في جميع مباريات دور المجموعات، والتي تعتمد على الفرق بين الأهداف التي سجلها الفريق مقابل تلك التي استقبلها. ومن ثم عدد الأهداف المسجلة. وإذا ظل التعادل قائمًا بعد هذه المعايير، قد تلجأ اللائحة إلى قرعة لتحديد الفريق المتقدم. 

