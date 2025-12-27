الأسهم الأميركية تحوم قرب قمة جديدة بدعم من صفقة إنفيديا



تذبذبت الأسهم الأميركية قُرب مستوى قياسي مرتفع في تداولات موسم الأعياد الهادئة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وتحوّل أنظار المستثمرين نحو السلع.

وارتفع سهم شركة "إنفيديا" (Nvidia) بنسبة 1.1% بعد أن أبدى المُحللون نظرةً إيجابية تُجاه صفقة الترخيص مع شركة "جروك" (Groq) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان مؤشرا "إس أند بي 500" و"ناسداك 100" يتداولان دون تغيير يُذكر عند الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت نيويورك. قاد قطاعا المواد والتكنولوجيا المكاسب، بينما تراجع قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة.



ولا يزال التفاؤل مرتبطاً بالأنماط الموسمية. ويركز المستثمرون المتفائلون في سوق الأسهم بشكل متزايد على ما يُسمى بـ"ارتفاع سانتا كلوز" - وهي الفترة التي تشمل جلسات التداول الأخيرة من العام وأول جلستين من شهر يناير - باعتبارها محفزاً محتملاً لمزيد من المكاسب، حتى مع تزايد التدقيق في الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.