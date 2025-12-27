قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات والقناة الناقلة
هجوم روسي واسع ومركّب يستهدف كييف وعدة مقاطعات أوكرانية.. تفاصيل
أهم عبادة في شهر رجب.. داوم عليها وسترى العجب بحياتك كلها
فى ذكراه.. قصة ابتعاد يوسف فخر الدين عن التمثيل وعمله بائع للإكسسورات
جامعة القاهرة تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بسبب ظروفهم الاجتماعية
بورصة مصر تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025
لا تفوتي الفرصة.. خطوات فعالة لخسارة الوزن في فصل الشتاء
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-12-2025.. عيار 21 يرتفع
زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر يضرب أرجومند بإيران
اقتصاد

الأسهم الأميركية تحوم قرب قمة جديدة بدعم من صفقة إنفيديا

وكالات


تذبذبت الأسهم الأميركية قُرب مستوى قياسي مرتفع في تداولات موسم الأعياد الهادئة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وتحوّل أنظار المستثمرين نحو السلع.

وارتفع سهم شركة "إنفيديا" (Nvidia) بنسبة 1.1% بعد أن أبدى المُحللون نظرةً إيجابية تُجاه صفقة الترخيص مع شركة "جروك" (Groq) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان مؤشرا "إس أند بي 500" و"ناسداك 100" يتداولان دون تغيير يُذكر عند الساعة 12:32 ظهراً بتوقيت نيويورك. قاد قطاعا المواد والتكنولوجيا المكاسب، بينما تراجع قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة.


ولا يزال التفاؤل مرتبطاً بالأنماط الموسمية. ويركز المستثمرون المتفائلون في سوق الأسهم بشكل متزايد على ما يُسمى بـ"ارتفاع سانتا كلوز" - وهي الفترة التي تشمل جلسات التداول الأخيرة من العام وأول جلستين من شهر يناير - باعتبارها محفزاً محتملاً لمزيد من المكاسب، حتى مع تزايد التدقيق في الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

