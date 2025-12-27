قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعليم مطروح: طارق بن زياد الابتدائية الثالث جمهوريا بمسابقة المكتبات النموذجية

طلاق مدرسة طارق بن زياد
طلاق مدرسة طارق بن زياد
ايمن محمود

اعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، عن تحقيق مدرسة طارق بن زياد الابتدائية لإنجاز كبير في مسابقة المكتبات المدرسية النموذجية بالحصول على المركز الثالث علي مستوي الجمهورية.

وأهدت وكيل الوزارة حصول تعليم مطروح علي المركز الثالث الجمهوري بالمسابقة الثقافية للواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية.

وقدمت نادية فتحي التهنئة لمحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية وسماح فتحي موجه عام المكتبات وفريق العمل بالمديرية وإدارة مطروح التعليميه بإشراف الموجه الأول نسيم الدالي وإدارة مدرسة طارق بن زياد الفائزة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية متمنية لطلاب المحافظة دوام التميز بالمسابقات المركزية ومواصلة التفوق في مختلف المجالات.

من ناحية اخرى عقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بمقر ديوان عام المديرية وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشددت مدير المديرية علي الموجهين العموم خلال الاجتماع بضرورة أن تكون الإمتحانات في مستوى الطالب مع الإلتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية وفقا لتعليمات الوزارة ومديرى عموم المواد الدراسية منبهة على اللجان الفنية بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات بوقت كافى وتسليمها للمطبعة السرية .

وأكدت نادية فتحى في نهاية الاجتماع أن التحلي بالدقة والسرية والأمانة المهنية والمصداقية وتقدير المسئولية مع الالتزام بكافة معايير الجودة الامتحانية جسر العبور نحو الوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

