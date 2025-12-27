اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في لعبة السيف

نجح اتحاد السلاح المصري برئاسة طارق الحسيني في استقدام الخبير البولندي أندريا كوستريفا للاستفادة من خبراته الطويلة في لعبة سلاح السيف، وذلك ضمن خطة الاتحاد لتعزيز الجوانب الفنية وتبادل الخبرات مع المدارس العالمية في اللعبة.

وسيستمر وجود كوستريفا في مصر لمدة عشرة أيام، يتابع خلالها المدربين ويُجري تقييماً فنياً شاملاً، إلى جانب حضور إحدى بطولات الناشئين بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة اللاعبين عن قرب، والوقوف على مستوى العناصر الواعدة وتقديم ملاحظات فنية تدعم مسيرة إعدادهم في المستقبل.

ومن جانبه أعرب طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح عن سعادته بوجود الخبير البولندي داخل مصر، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم المنظومة الفنية ومنح المدربين واللاعبين فرصة للاستفادة من خبرات دولية مختلفة.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على خلق فرص لإثراء الجانب الفني في اللعبة بما يخدم الأجيال القادمة من اللاعبين.

كما أكد الحسيني أن الاتحاد يسعى إلى ابرام تعاقد مع الخبير الأجنبي لتكرار هذه الزيارة لتصل إلى الاستدامة فيما بعد لما لها من أثر ايجابي على تطوير السلاح بشكل كبير.



وفي السياق نفسه أكد الخبير البولندي أندريا كوستريفا أنه يشعر بالفخر للتواجد في مصر، وأن خبرته الممتدة لأكثر من 30 عاماً في مجال سلاح السيف والتي اكتسبها من مدارس متعددة أبرزها المدرسة الإيطالية، تمنحه القدرة على تقديم إضافة فنية تساعد في تقدم مستوى المدربين واللاعبين.

وأشار كوستريفا إلى أن المنتخب المصري شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة بفضل الاحتكاك الدولي والمشاركات الخارجية التي أسهمت في صقل خبرات اللاعبين، موضحاً أنه يسعى لتقديم أكبر قدر من خبراته خلال فترة زيارته القصيرة، ومعبّراً عن أمله في أن يساهم وجوده في دعم اللاعبين والكوادر الفنية، ومتمنياً لمصر الوصول إلى أعلى المستويات في المحافل المقبلة.