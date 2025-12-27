برلمان 2025.. تفاصيل سير العملية الانتخابية اليوم في البحيرة

قال محمد عبد العزيز، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة البحيرة، إن جميع اللجان الانتخابية بالمحافظة فتحت أبوابها أمام الناخبين لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 3 دوائر، وهي: الدائرة الأولى (مركز مدينة دمنهور)، الدائرة الثالثة (مركزي أبو حمص وادكو)، والدائرة الثامنة (مركزي إيتاي البارود وشبراخيط)، مضيفا أن الناخبين اصطفوا في طوابير منذ الساعات الأولى رغم الطقس السيء وهطول الأمطار.

وأوضح «عبد العزيز» أن المحافظة استعدت جيدًا لهطول الأمطار من خلال كسح المياه أمام اللجان، وتوفير مظلات لحماية الناخبين، وكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى مولدات كهربائية في حال انقطاع التيار، مشيرا إلى تواجد أمني مكثف من رجال مديرية أمن البحيرة، بما في ذلك الشرطة النسائية لتأمين الناخبين والناخبات أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأكد المراسل أن انتخابات البحيرة تُجرى تحت إشراف قضائي وتستمر حتى الساعة 6 مساء اليوم، على أن تستكمل صباح الغد، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالمراكز والدوائر، تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل عند الحاجة، لافتا إلى أن الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ذكرت أن المحافظة «تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتضمن حيادية تامة للأجهزة التنفيذية».

وأشار «عبد العزيز» إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في البحيرة يزيد عن 725 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 297 لجنة فرعية في 264 مقرًا انتخابيًا، ويتنافس 14 مرشحًا على 7 مقاعد فردية، موزعين بين الدوائر الـ 3: 6 مرشحين على 3 مقاعد في الدائرة الأولى، و4 مرشحين على مقعدين في كل من الدائرة الثالثة والثامنة.