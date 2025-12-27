القبض على طرفى مشاجرة إنتهت بسقوط مصابين في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتهجم على المحل الخاص به وإلقاء مادة حارقة عليه وعلى سيدة أخرى محدثين إصابتهما بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول ("المشكو فى حقهم " عامل "مصاب بجروح وكدمات متفرقة" ، زوجته وكريمتهما ، نجل خال زوجته)، طرف ثانى ("القائم على النشر" مالك محل إكسسوارات ، ووالدته وشقيقته) لخلافات بينهم حول إمتلاك الطرف الثانى محل ملاصق لمنزل الطرف الأول وتضررهم من تردد الزبائن على المحل المشار إليه مما يتسبب فى إزعاجهم.. تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم ونفوا إلقاء أى مواد حارقة على بعضهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





