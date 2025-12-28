محمود صبري يدق ناقوس الخطر: لا للاستهتار أمام أنجولا

أكد الناقد الرياضي محمود صبري، رئيس تحرير الأهرام الرياضي، أن منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب مختلف تماما عن البطولات السابقة، مع التوفيق الكبير الذي جاور حسام حسن.

تصديات الشناوي

وأضاف الناقد الرياضي محمود صبري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: “إشراك إمام عاشور باك رايت خطوة جريئة من حسام حسن، ولولا رجولة اللاعبين وتصديات الشناوي لكانت نتيجة المباراة تغيرت لمسار آخر”.

وعلق الناقد الرياضي محمود صبري: "الكرة الآن تغيرت كثيرا وكل المنتخبات أصبحت تمتلك فرصا كبيرة، فلا نستهين بمباراة أنجولا غدا، والرغبة يجب أن تكون هي الفوز أو على الأقل التعادل حتى نلاقي فريقا من أصحاب المركز الثالث".

بطولة مميزة لمحمد صلاح

وواصل محمود صبري: “أتمنى بطولة مميزة لمحمد صلاح يحقق فيها أرقاما قياسية، لأنها البطولة الغائبة عنه دوليا مع المنتخب”.