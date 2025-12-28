قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود صبري يدق ناقوس الخطر: لا للاستهتار أمام أنجولا

المنتخب المصري
المنتخب المصري
محمد البدوي

أكد الناقد الرياضي محمود صبري، رئيس تحرير الأهرام الرياضي، أن منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب مختلف تماما عن البطولات السابقة، مع التوفيق الكبير الذي جاور حسام حسن.

تصديات الشناوي

وأضاف الناقد الرياضي محمود صبري خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: “إشراك إمام عاشور باك رايت خطوة جريئة من حسام حسن، ولولا رجولة اللاعبين وتصديات الشناوي لكانت نتيجة المباراة تغيرت لمسار آخر”.

وعلق الناقد الرياضي محمود صبري: "الكرة الآن تغيرت كثيرا وكل المنتخبات أصبحت تمتلك فرصا كبيرة، فلا نستهين بمباراة أنجولا غدا، والرغبة يجب أن تكون هي الفوز أو على الأقل التعادل حتى نلاقي فريقا من أصحاب المركز الثالث".

بطولة مميزة لمحمد صلاح

وواصل محمود صبري: “أتمنى بطولة مميزة لمحمد صلاح يحقق فيها أرقاما قياسية، لأنها البطولة الغائبة عنه دوليا مع المنتخب”.

المنتخب المصري أمم إفريقيا بطولة أمم إفريقيا حسام حسن أحمد موسى محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

اعراض سرطان المخ

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

ترشيحاتنا

النائبة هناء أنيس رزق الله

نائبة: الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي

مرفت الكسان

مرفت الكسان: تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

حماة وطن

غرفة عمليات حماة الوطن تستكمل أعمالها بمتابعة فرز الأصوات في 19 دائرة انتخابية

بالصور

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

درة
درة
درة

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد