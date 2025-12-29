بالصور | محافظ أسيوط : عام 2025 شهد حراكًا غير مسبوق في قطاع الزراعة وحماية الأراضي

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن قطاع الزراعة حظي باهتمام بالغ خلال عام 2025، في إطار رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المزارعين ورفع كفاءة الخدمات الزراعية المقدمة لهم بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، نفذت خلال عام 2025 نشاطًا مكثفًا شمل تنظيم نحو 2600 ندوة ولقاء واجتماع وزيارة ميدانية، استهدفت رفع الوعي الزراعي، وتحسين أساليب الإنتاج، والتعامل مع التحديات المستجدة وعلى رأسها التغيرات المناخية وتأثيرها على إنتاجية المحاصيل.

وأشار المحافظ إلى أنه تم عقد 750 لقاءً مباشرًا مع المزارعين، لشرح العمليات الزراعية السليمة وسبل مجابهة الظروف الطارئة، إلى جانب تنظيم 45 لقاءً مع وفود أجنبية وممثلي وزارات وهيئات وشركات مصرية، بما يعزز تبادل الخبرات ويدعم تطوير القطاع الزراعي.

وأضاف أن المديرية نظمت 420 ندوة إرشادية تناولت المحاصيل الزراعية المختلفة، من بينها القمح، والذرة الشامية، والذرة الرفيعة، والمحاصيل الزيتية، والبنجر، والرمان، والموالح، فضلًا عن عقد 917 اجتماعًا ولقاءً بالتنسيق مع قيادات المحافظة، وجامعة أسيوط، ومسئولي الجمعيات التعاونية، ومديرية العمل، إلى جانب 18 اجتماعًا وندوة بالتعاون مع مركز النيل للإعلام، وإعلام أسيوط، والغرفة التجارية، والمؤسسات الأهلية، ومديرية الصحة.

وفي إطار المتابعة الميدانية، أوضح اللواء هشام أبو النصر أنه تم تنفيذ 450 زيارة ميدانية للإدارات الزراعية والتعاونية والجمعيات التابعة لها، للاطمئنان على حالة المحاصيل والصوب الزراعية، والتأكد من انتظام توزيع الأسمدة وفقًا لضوابط "كارت الفلاح"، فضلًا عن متابعة المجمعات الخدمية الزراعية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكد من تشغيلها لتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وفيما يخص حماية الأراضي، أكد محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، نجحت في إزالة 349 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال عام 2025، بإجمالي مساحة بلغت 12 فدانًا و10 قراريط و2 سهم، مشددًا على أنه لا تهاون في الحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق الأجيال القادمة، وبما يتماشى مع توجه الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.

وأشار المحافظ إلى المتابعة الدورية لأعمال الزراعة والحصاد بمختلف القرى والمراكز، موضحًا أن المساحة المنزرعة بمحصول القطن لموسم 2025 شهدت زيادة تجاوزت 3 آلاف فدان، كما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح 188 ألفًا و149 فدانًا، أسفرت عن توريد نحو 185 ألفًا و238 طن قمح.

وأضاف أن زراعات الموسم الصيفي 2024/2025 شملت الذرة الشامية على مساحة 198 ألفًا و22 فدانًا، والذرة الرفيعة 49 ألفًا و840 فدانًا، وفول الصويا 11 ألفًا و266 فدانًا، والقطن 5996 فدانًا، والسمسم 1557 فدانًا، ودوار الشمس 1233 فدانًا.

أما المحاصيل الشتوية، فقد تضمنت زراعة القمح، وبنجر السكر على مساحة 20 ألفًا و22 فدانًا، والبصل الفتيل 11 ألفًا و695 فدانًا، والطماطم 9544 فدانًا، والبرسيم المستديم 53 ألفًا و782 فدانًا، والبرسيم الحجازي 2049 فدانًا.

وفي مجال البساتين، أوضح محافظ أسيوط أن المساحات المنزرعة شملت المانجو على مساحة 3008 أفدنة، والعنب 1893 فدانًا، والموز 1698 فدانًا، والرمان 11 ألفًا و429 فدانًا، والموالح 16 ألفًا و414 فدانًا، بما يعكس تنوع الخريطة الزراعية بالمحافظة.

واختتم اللواء الدكتور هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة الكامل للقطاع الزراعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي، ومصدرًا رئيسيًا للدخل لآلاف الأسر، مشددًا على أن ما تحقق خلال عام 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة بمحافظة أسيوط.