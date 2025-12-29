بتروسيلة: تشغيل بئر بالطاقة الشمسية يسهم فى خفض تكاليف الإنتاج بواقع 20%

عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، فى إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج، اجتماعًا بشركة بتروسيلة لمناقشة خطط الإسراع بالانتهاء من برنامج الحفر الاستكشافى والتنموى للعام المالى الحالى والمتضمن حفر 6 آبار 5 منها تنموية وبئر استكشافى.

وعرض المهندس محمد عوض رئيس الشركة والمهندس خالد جزر المدير العام خلال الاجتماع خطط الشركة للحفر والإنتاج والاستكشاف ومدى توافقها البيئى والتزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وحرصها على تخفيض تكاليف الإنتاج ودور التحول الطاقى فى ذلك ، ومنها الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل بئر بالطاقة الشمسية خلال الأسبوع الجارى أسهم فى خفض تكاليف إنتاجه بواقع 20%.

وأكد عبدالكريم على أهمية الجهود المبذولة واستدامة تكاملها فى ظل الخبرة التى يمتلكها الشريكان الهيئة ومجموعة IPR للطاقة ومنطقة الامتياز التى تعمل بها بتروسيلة ، لافتًا إلى أن هناك تمسك بالالتزام البيئى وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وثمن جهود تنمية المجتمع التى تقدمها الشركة لأهالينا بالفيوم ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات.