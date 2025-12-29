الإسكان: التزام تام بمعايير البناء الأخضر بحلول 2030.. ونواب: تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية العمرانية

برلماني: البناء الأخضر خطوة جادة لمواكبة التحولات الدولية نحو التنمية

برلماني: البناء الأخضر يعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا

برلماني: البناء الأخضر خطوة لتحسين جودة الحياة للمواطنين

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن اعتبارا من 30 يونيو 2030، سيتم الالتزام الكامل بمعايير البناء الأخضر في جميع المشروعات العمرانية الجديدة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأحد، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وذلك لمناقشة خطة عمل وزارة الإسكان والمشاكل التي تواجه المواطنين في الإسكان الاجتماعي والمتوسط ومدى نجاحها في تلبية احتياجات المواطنين.



وأشار "وزير الإسكان والمرافق، إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تجهيزها بأنظمة بنية تحتية ذكية مرتبطة بشبكة رقمية، تشمل غرف تحكم مركزية لمتابعة جميع المرافق الحيوية، مثل المياه والكهرباء.



وأضاف أن هناك متابعة لتشغيل المحابس والموزعات الكهربائية لضمان الأداء الأمثل للمرافق العامة وفق أحدث معايير الاستدامة والكفاءة.



وأشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، بتوجه الحكومة للالتزام بتطبيق معايير البناء الأخضر بحلول 30 يونيو 2030، مؤكدا أنها خطوة جادة لإعادة صياغة منظومة البناء على أسس أكثر استدامة وكفاءة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار " يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن التحول الأخضر يمثل مسارًا وطنيًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا ومواكبة التحولات الدولية نحو التنمية، موضحا أن هذه الخطوة تتيح فرصًا كبيرة لتطوير الصناعات المحلية، وخلق وظائف جديدة، وتقليل استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز الاستدامة البيئية على المدى الطويل.

وأكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب ، أن تطبيق معايير البناء الأخضر بحلول 30 يونيو 2030، خطوة نحو تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة و كفاءة استخدام الموارد في المشروعات العمرانية.

وأشار " الشوربجي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن تطبيق معايير البناء الأخضر المستدام، خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، موضحا أنها ستعد بمثابة نقلة نوعية لتنمية حضرية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتعكس التزام الدولة بالتحول إلى مدن خضراء، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وثمن النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، بشأن التزام الوزارة بتطبيق معايير البناء الأخضر في جميع المشروعات الجديدة بحلول 30 يونيو 2030.

وأشار " مسعود" إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة للارتقاء بالمعايير العمرانية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع هذه تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل استهلاك الطاقة .

وأوضح عضو النواب أن الالتزام بمعايير البناء الأخضر سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، من خلال خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني، وتعزيز الصناعات المحلية للمواد المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة.