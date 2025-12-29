إعادة إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة لميناء العريش البحري، اليوم، إعادة إغلاق الميناء أمام حركة السفن، نظراً لسوء الأحوال الجوية، بعد عدة ساعات من فتحه.



وقال مصدر مسئول بالميناء، إنه تم إغلاق الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر.



وأكد المصدر، استئناف فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية، مشيراً إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية فور تحسن الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء أحوال جوية غير مستقرة ورياح شديدة تسببت في ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أنه تم فتح الميناء صباح اليوم، بعد إغلاقه يوم السبت الماضي، إلا أنه أُعيد إغلاقه مرة أخرى، بعد عدة ساعات من فتحه، بسبب الظروف الجوية.