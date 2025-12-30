قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين في أميركا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية،، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفعت في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 405 آلاف برميل إلى 424.8 مليون ‌برميل في ​الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 2.4 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات ‌النفط الخام ⁠في مركز التسليم في كوشينغ ‌بولاية أوكلاهوما ارتفعت ⁠707 آلاف برميل خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام بالمصافي انخفض 212 ألف برميل يومياً، بينما انخفضت معدلات تشغيل ⁠المصافي 0.​2% .

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت 2.86 مليون برميل خلال ​الأسبوع إلى 228.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بارتفاعها 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ‌التدفئة، ارتفعت ‌202 ألف برميل إلى 118.7 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 440 ألف برميل. وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ‌بمقدار 609 آلاف برميل يومياW إلى 2.47 مليون برميل يومياً.

