تراجع معدل التضخم في إسبانيا خلال ديسمبر الجاري لكنه ظل أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو، مما يدعم قضية البنك المركزي الأوروبي (ECB) للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير.



وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3٪ عن العام السابق، انخفاضًا من 3.2٪ في نوفمبر وتمشيا مع توقعات الاقتصاديين، حسبما أظهرت البيانات المنشورة اليوم الثلاثاء.



وكان التضخم عند أو أعلى من 3٪ لمدة أربعة أشهر حتى الآن، بعد أن كان في السابق تحت هذا المستوى لأكثر من عام.



وقالت وكالة الإحصاء INE إن التباطؤ الطفيف يرجع إلى انخفاض أسعار الوقود، مع مساهمة الأنشطة الترفيهية أيضًا كما ان مقياس ضغوط الأسعار الأساسية التي تستثني الطاقة وبعض تكاليف الغذاء استقر عند 2.6 ٪.



وترك البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض معلقة في قراره النهائي لعام 2025، وتتوقع الأسواق ومعظم الاقتصاديين أن فترة تخفيضات أسعار الفائدة قد انتهت الآن.



ويتوقع صناع السياسة أن تظل أسعار الفائدة عند 2٪ لبعض الوقت ما لم تكن هناك تطورات جديدة مهمة، وألمح البعض إلى أن الخطوة التالية - وإن كانت بعيدة - ستكون زيادة.

