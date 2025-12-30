مع آمال بإنهاء الحرب قريبا.. رئيس وزراء بولندا: السلام في أوكرانيا بات في الأفق

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم، الثلاثاء، إن السلام في أوكرانيا "بات في الأفق" معتبرًا أن هناك أسبابًا حقيقية تدعو للأمل في إمكانية انتهاء الحرب التي تشنها روسيا منذ ما يقرب من أربع سنوات بشكل سريع نسبيًا.

وجاءت تصريحات توسك، عقب مباحثات رفيعة المستوى شارك فيها قادة من دول أوروبية رئيسية، إلى جانب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وعقدت هذه المناقشات في إطار ما يعرف بـ "صيغة برلين" وهي مبادرة دبلوماسية تهدف إلى دفع عملية السلام في أوكرانيا، بحسب تقرير لوكالة الأنباء البولندية.

وتأتي هذه المباحثات بعد اجتماع جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا يوم الأحد الماضي.

وقال توسك خلال اجتماع حكومي عقب المحادثات: "السلام بات في الأفق، ولا شك أن أمورًا حدثت تمنحنا أسبابًا للأمل في أن هذه الحرب يمكن أن تنتهي، وربما بسرعة، لكن ما زال هذا الأمل بعيدًا عن أن يكون مؤكدًا بنسبة 100%..وعندما أقول إن السلام في الأفق، فأنا أتحدث عن الأسابيع المقبلة، وليس عن أشهر أو سنوات".

وأشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن الضمانات الأمنية الأمريكية لكييف تمثل السبب الرئيسي للتفاؤل بإمكانية إنهاء الصراع قريبًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أوكرانيا قد تضطر إلى تقديم تنازلات تتعلق بالمسائل الإقليمية..مشددا على أن أي قرارات تتعلق بالأراضي يجب أن تحظى بموافقة الشعب الأوكراني، موضحًا أن من الواضح أن هذه الموافقة المحتملة يجب أن تكون مشروطة بضمانات أمنية حقيقية وموثوقة لأوكرانيا بعد التوصل إلى أي اتفاق سلام.

وأعلن توسك عزمه عقد اجتماع عاجل مع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي لتنسيق المواقف، مشددًا على ضرورة الوحدة الوطنية في ظل التطورات المحتملة الحاسمة..مشيرا إلى أنه "من الممكن أن نضطر في يناير المقبل إلى اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل أوكرانيا ومستقبل هذا الجزء من العالم، معًا، وهذا يتطلب تضامنًا كاملًا بين المؤسسات وبين البولنديين عمومًا"، مضيفًا أنه منفتح على "تعاون كامل" في هذا الشأن.

وكان اجتماع ترامب وزيلينسكي، الذي عقد الأحد في منتجع مارالاغو بفلوريدا، قد شهد تعبير الطرفين عن تفاؤل بإحراز تقدم نحو اتفاق سلام. وقال ترامب إن المحادثات تشير إلى أن أوكرانيا وروسيا "تقتربان كثيرًا" من التوصل إلى اتفاق، مع إقراره بوجود "قضايا شائكة"، لا سيما ما يتعلق بالأراضي.