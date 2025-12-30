اللحظات الأخيرة قبل الكارثة.. فيديو "سناب شات" يوثق رحلة الموت

في واقعة هزت الأوساط الرياضية العالمية، لقي اثنان من الطاقم المقرب للبطل البريطاني أنتوني جوشوا مصرعهما في حادث سير مروع على طريق "لاغوس-إيبادان" السريع في نيجيريا.

الحادث الذي وقع صباح اليوم، تم توثيقه بشكل مأساوي عبر حساب "كيفن لطيف أيوديلي" (صديق جوشوا ومدربه)، حيث شارك مقاطع فيديو تظهره هو وزميله "سينا غامي" قبل لحظات قليلة من وقوع التصادم القاتل، وهما في حالة من الحماس والبهجة داخل السيارة.

تفاصيل الحادث.. اصطدام مروع بشاحنة متوقفة على الطريق السريع

أفادت التقارير الميدانية أن الحادث وقع عندما اصطدمت السيارة الرباعية التي كان يستقلها جوشوا ومرافقوه بشاحنة متوقفة بشكل مفاجئ في منطقة "ماكون". وبينما نجا الملاكم العالمي البالغ من العمر 36 عاماً من الموت بأعجوبة، أُعلن عن وفاة مدرب اللياقة البدنية "سينا غامي" وصديقه المقرب "كيفن لطيف أيوديلي" متأثرين بجراحهما الخطيرة فور وقوع الحادث.

نعي رسمي بـ "حزن عميق".. جوشوا يفقد "عقله الصحي" ورجاله المقربين

أصدر المكتب الإعلامي لأنتوني جوشوا بياناً رسمياً أكد فيه الأنباء الحزينة بكلمات مؤثرة، جاء فيها: "ببالغ الأسى، نؤكد وفاة سينا غامي وكيفن أيوديلي؛ كلاهما كانا أكثر من مجرد زملاء، بل كانا ركنين أساسيين في حياة وفريق أنتوني".

ويُذكر أن أيوديلي كان العقل المدبر وراء برنامج (Healthy Mindset) الذي يعتمد عليه البطل العالمي في تحضيراته الذهنية والبدنية.

صدمة في عالم الملاكمة.. رحلة "العودة للجذور" تنتهي بمأساة إنسانية

كان جوشوا يتواجد في نيجيريا في رحلة شخصية لزيارة موطنه الأصلي، وهي الرحلة التي تحولت من احتفاء بالبطل إلى مأساة وطنية.

وتسبب مقطع الفيديو الأخير الذي نشره الضحايا قبل دقائق من الحادث في صدمة كبيرة لمتابعي الملاكم البريطاني، حيث عكس التباين الحاد بين أجواء الفرح في السيارة وبين النهاية المأساوية التي انتهت إليها الرحلة.

الحالة الصحية لجوشوا وترتيبات نقل الجثامين

بينما يخضع جوشوا للملاحظة الطبية جراء إصاباته في الحادث، تسود حالة من الترقب حول مدى تأثير هذه الفاجعة النفسية على مستقبله الرياضي، خاصة وأن الفقيدين هما من أقرب المقربين إليه.

وبدأت السلطات في نيجيريا بالتنسيق مع الجانب البريطاني لإنهاء إجراءات نقل جثامين الضحايا وسط حالة من الحداد تسيطر على معسكر البطل العالمي



