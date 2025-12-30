القومية للأنفاق : 6 سنوات مدة تطوير الخط الأول للمترو

قال الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، إن 2 مليون راكب يوميا لثلاث خطوط المترو في مصر، مضيفا أن الخط الأول لمترو الأنفاق الأعلى كثافة.



وأضاف جويلي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن 6 سنوات مدة تطوير الخط الأول لمترو الانفاق للحفاظ على أعمال التشغيل.

وتابع الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن هناك تحالف شركات مصرية فرنسية لتطوير لهذا الخط، مشيرا إلى أن أعمال التطوير بدأت منذ ستة أشهر.

