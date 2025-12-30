قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسائل تهديد واضحة لإيران وحماس .. هبة القدسي تكشف تفاصيل لقاء ترامب ونتنياهو

هاجر ابراهيم

كشفت هبة المقدسي، مدير كتب الشرق الأوسط في واشنطن، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي حمل في طياته رسائل سياسية وأمنية متعددة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت "هبة المقدسي" في حوارها عبر تطبيق زووم مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن السمة الأبرز التي خرج بها اللقاء تمثّلت في وجود جهود أمريكية تتعلق بالبدء في عمليات إعادة الإعمار، وفتح المعابر، إلى جانب مجموعة من التحركات والجهود المتضمنة في هذا الإطار، إلا أن اللقاء شهد في الوقت نفسه مساحات من عدم التوافق، خاصة فيما يتعلق بآليات التنفيذ.

وأضافت أن ما جرى خلال اللقاء خرج عن المخطط له مسبقًا، حيث لم يتم ربط تنفيذ المرحلة المطروحة بتسليم حركة حماس سلاحها بشكل مباشر، وهو ما أتاح فرصة زمنية إضافية في هذا الملف، الأمر الذي شكّل نقطة خلاف ضمنية بين الجانبين.

وأشارت إلى أن اللقاء تخلله إشادة متبادلة بين ترامب ونتنياهو، حيث وصف الرئيس الأمريكي نتنياهو بـ"الرجل القوي في إسرائيل"، في خطوة اعتبرها مراقبون دعمًا سياسيًا مباشرًا، خاصة في ظل استعداد نتنياهو لخوض انتخابات مقبلة، ما يمنحه دفعة سياسية داخلية.

وأكدت أن هناك توافقًا واضحًا بين الطرفين على توجيه تهديدات مباشرة لإيران، وُصفت بأنها "واضحة ومبشرة" من وجهة نظرهما، كما طالت التهديدات حركة حماس.
 

واشنطن ترامب نتنياهو

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ تدابير مناسبة بشأن لاتفيا وليتوانيا وإستونيا

مجلس الوزراء الكويتي

الوزراء الكويتي يوافق على مشروع قانون الانضمام للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي

الدولار الكندي

الدولار الكندي يستعد للعودة في 2026 وسط بيانات اقتصادية قوية

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

