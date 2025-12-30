معيط: هناك تدفقات نقدية للدولة المصرية بلغت نحو 6 مليارات دولار

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن هناك تدفقات نقدية للدولة المصرية بلغت نحو 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء هو المحرك الأساسي لإدارة هذه التدفقات،

وقال محمد معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن الإصلاح الإقتصادي الذي يتجاهله البعضكان محل إشادة دولية واسعة من صندوق النقدوالبنك الدولي، خاصة بعد خفض معدلات التضخم.

وتابع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الاستفادة من هذه الأموال ستتم على مسارين، وهما استمرار البنك المركزي في زيادة الاحتياطي النقدي بشكل شهري، والثاني هو دعم الموازنة العامة للدولة