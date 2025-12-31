الذهب يبدأ 2026 بزخم قوي بعد عام قياسي.. والفضة تحظى بتوقعات إيجابية

رغم كبوته الأخيرة وتقلباته خلال اليومين الماضيين، يدخل الذهب عام 2026 محتفظًا بزخم قوي، بعد عام حطم فيه كل الأرقام القياسية، متجاوزًا حاجز 4 آلاف دولار للأونصة. وبينما ترجح بعض التقديرات وصول المعدن الأصفر إلى 5 آلاف دولار للأونصة في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار وتواصل خفض أسعار الفائدة الأميركية، تشير توقعات أخرى إلى احتمال تراجع الزخم خلال المرحلة المقبلة. وفي المقابل، تحظى وصيفته الفضة بتوقعات إيجابية مدعومة بالطلب الصناعي.

فيما يلي جولة على أبرز توقعات المؤسسات الاستثمارية والبنوك العالمية لأداء الذهب والفضة ضمن توقعات اقتصاد العالم لعام 2026:

مجلس الذهب العالمي

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن آفاق عام 2026 سترتسم على وقع استمرار حالة الاضطرابات الجيو-اقتصادية. إذ تعكس تقلبات أسعار الذهب إلى حد بعيد إجماع التوقعات الاقتصادية الكلية، وقد تبقى محصورة ضمن نطاق ضيق إذا استمرت الظروف الراهنة بلا تغيير. مع ذلك، تشير تجربة هذا العام إلى أن 2026 قد يحمل مفاجآت جديدة.