الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قناة السويس تحتفي بطلابها الفائزين في اللقاء الرياضي لذوي الإعاقة

التكريم
التكريم
الإسماعيلية انجي هيبة

وجّه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين في اللقاء الرياضي لذوي الإعاقة بجامعة الإسكندرية للعام الجامعي 2025–2026، مشيدًا بما حققوه من نتائج مشرفة تعكس روح الإصرار والتحدي، وتؤكد حرص الجامعة الدائم على دعم وتمكين الطلاب ذوي الهمم، وإتاحة الفرص المتكافئة لهم للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الرياضية، بما يسهم في صقل قدراتهم وبناء شخصياتهم، ورفع اسم الجامعة عاليًا في المحافل الجامعية.

وفي هذا السياق، استقبل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين، وقدم لهم التهنئة على ما حققوه من إنجازات متميزة.

وأكد أن هذه النتائج ثمرة للدعم المؤسسي الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية، وحرصها على دمج الطلاب ذوي الهمم في الحياة الجامعية بصورة كاملة، وتعزيز مشاركتهم في البطولات والمسابقات المختلفة.

وشارك في مراسم التكريم الدكتور أحمد كمال، منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي، حيث أعربوا عن فخرهم بما حققه الطلاب من مراكز متقدمة، مؤكدين استمرار تقديم الدعم الفني والإداري اللازم للفرق الرياضية، خاصة فرق ذوي الهمم.

وأسفرت مشاركة جامعة قناة السويس في منافسات رفع الأثقال عن نتائج متميزة، حيث حقق الطالب أحمد عادل محمد المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن (72–80) لفئة الصم والبكم.

كما توجت الطالبة هاجر خيري الشحات بالمركز الأول والميدالية الذهبية في وزن (41–61) لفئة الكف البصري. وفي فئة الإعاقة الحركية، حصل الطالب أحمد محمد طلعت على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن (80–88)، بينما نالت الطالبة آية عبد الحافظ محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن (67–86).


وفي منافسات ألعاب القوى، تألق الطالب محمد طارق محسن بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق جري 100 متر (تصنيف حركي T46)، كما أحرز الطالب محمد طارق محمد المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل (تصنيف حركي T44–T47)، ليؤكد طلاب الجامعة حضورهم القوي في منافسات المضمار والميدان.


أما في رياضة تنس الطاولة، فقد واصلت جامعة قناة السويس تألقها بحصد ثلاث ميداليات ذهبية، حيث فاز الطالب كريم صبري العراقي بالمركز الأول في منافسات البنين (كراسي متحركة)، وفازت الطالبة ميار عادل عبد الحميد بالمركز الأول في منافسات البنات (كراسي متحركة)، كما حققت الطالبة شيماء حسين المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة البنات (إعاقة أرجل).


ورافق الطلاب خلال مشاركتهم في البطولة الكابتن ياسر عبد المجيد، والكابتن دينا حسن محمود، والطالب عبد الله عطا، ممثل الطلاب ذوي الهمم باتحاد طلاب الجامعة، الذين كان لهم دور بارز في تقديم الدعم الفني والمعنوي، والمساهمة في تحقيق هذه النتائج المشرفة، التي تعكس تميز جامعة قناة السويس وريادتها في دعم طلابها ذوي الهمم وتمكينهم من تحقيق النجاحات على المستويات كافة.

الإسماعيلية اخبار جامعة القناة جامعة قناة السويس

