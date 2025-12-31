تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 7 سفن وتم تداول 69 ألف طن بضائع و711 شاحنة و80 سيارة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم "الأربعاء" أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع و392 شاحنة و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 64 ألف طن بضائع 319 شاحنة و14 سيارة.

وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة "Bridge " بينما غادرت السفينة "INC BEYLEERBEYI " وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة الى فيتنام ، بينما غادرت السفينتان "ألكوديا اكسبريس وأمل" .

وشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و178 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين “آور و سينا ”، وكذلك وصول وسفر 3800 راكب بموانيها.