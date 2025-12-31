محافظ الإسكندرية: نشيد بدور المجتمع المدني لتحقيق التنمية.. وأحدثنا نقلة نوعية في النقل الجماعي

التقى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أعضاء نادي روتاري الإسكندرية سبورتنج، في ندوة حوارية موسعة بعنوان حوار مع محافظ الإسكندرية: بين الحاضر والمستقبل، في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد الدور الفاعل للدولة في دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وفي كلمته؛ رحّب المحافظ بالحضور، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن اللقاءات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار البنّاءة، وتعزز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني، بما يسهم في ترجمة سياسات الدولة إلى مشروعات عملية على أرض الواقع.

واستعرض محافظ الإسكندرية أبرز محاور خطط تطوير المدينة، والتي تشمل معالجة التحديات المزمنة في البنية التحتية والخدمات العامة، وتحسين الرؤية البصرية للمناطق السياحية، وتطوير الكورنيش والحدائق العامة، بما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للإسكندرية.

كما تناول محافظ الإسكندرية تطوير منظومة النقل والمواصلات، موضحًا أن مشروعات تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث وتطوير ترام الرمل تمثل نقلة نوعية في النقل الجماعي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلات، كما أشار إلى تنظيم حركة مركبات التوك توك، وتحديث أسطول سيارات الأجرة والتاكسي، إلى جانب إدخال المركبات الكهربائية وتحديد نقاط شحنها، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة لتحقيق الانضباط المروري.

وفيما يخص الملف المروري؛ أشار محافظ الإسكندرية إلى تنفيذ حلول جذرية للاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية، من خلال إنشاء جراجات متعددة الطوابق للقضاء على المواقف العشوائية، وتطوير المحاور والشرايين الرئيسية، مع التوسع في تطبيق الحلول الذكية لإدارة الحركة المرورية.

وفيما يخص ملف الصرف الصحي؛ أكد المحافظ أن المحافظة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومات الأمطار والصرف والطاقة والطرق، من خلال حلول غير تقليدية تستند إلى الطبيعة الجغرافية للمدينة، وتنفيذ مشروعات كبرى في الصرف الصحي والطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في المحاور المرورية وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تقليل الأزمات الموسمية، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وتطرق المحافظ إلى عدد من الملفات الحيوية الأخرى، من بينها تطوير منظومة التعليم عبر زيادة عدد الفصول الدراسية وتقليل الكثافات الطلابية، وتدريب المعلمين، إلى جانب دعم المنظومة الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات مثل مستشفى العامرية العام ورأس التين، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والنظافة، وإيجاد حلول اقتصادية مبتكرة لإدارة وجمع المخلفات.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في مواجهة مشكلات العقارات الآيلة للسقوط والمباني المخالفة، وتطوير الأسواق العشوائية لاستعادة الانضباط في الشوارع عبر إزالة الإشغالات ومواجهة العشوائيات في مناطق مثل الفلكي وباكوس وسيدي جابر وزين العابدين وزعربانة، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق البسطاء، مع رفض أي ممارسات تضر بالأمن الاجتماعي، وأشار إلى أهمية محاربة الفساد الإداري، و فهم احتياجات المواطنين المعيشية وتطوير الأسواق والخدمات العامة.

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال في دعم مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب المساهمة في تطوير المداخل الرئيسية للمدينة والحفاظ على هويتها البصرية والتاريخية، لافتًا إلى مشروعات ترميم المباني التراثية بمحيط محطة الرمل.

ومن جانبه؛ رحّب رئيس نادي روتاري الإسكندرية سبورتنج بمحافظ الإسكندرية، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، ومشيدًا بالمتابعة الميدانية المستمرة والمشروعات التنموية التي انعكست بشكل ملموس على تحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا دعم النادي الكامل لجهود المحافظة في مختلف المبادرات التنموية.

وأكد التزامهم برسالة «الخدمة فوق الذات»، وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

كما استعرض إنجازات نادي روتاري الإسكندرية سبورتنج خلال النصف الأول من العام الروتاري 2025/2026، والتي شملت دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية متطورة لعدد من المستشفيات.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها تلقي الأسئلة مكتوبة، بما أتاح حوارًا منظمًا وبنّاءً اتسم بالشفافية، حيث أكد محافظ الإسكندرية أن تعديل السلوكيات العامة والحفاظ على ما يتم إنجازه يمثلان الضمان الحقيقي لاستدامة مشروعات التطوير، مشددًا على أن المحافظة تستهدف تحقيق طفرة نوعية ملموسة قبل صيف عام 2026 تليق بتاريخ ومكانة الإسكندرية.

شهد اللقاء؛ محافظو الروتاري السابقون، ونائب محافظ الروتاري، وأعضاء مجلس إدارة نادي الروتاري، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وروتاريين من الإسكندرية والقاهرة.