قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: نشيد بدور المجتمع المدني لتحقيق التنمية.. وأحدثنا نقلة نوعية في النقل الجماعي

محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد
محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد
أحمد بسيوني

التقى الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أعضاء نادي روتاري الإسكندرية سبورتنج، في ندوة حوارية موسعة بعنوان حوار مع محافظ الإسكندرية: بين الحاضر والمستقبل، في إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد الدور الفاعل للدولة في دعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وفي كلمته؛ رحّب المحافظ بالحضور، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن اللقاءات الحوارية تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى وطرح الأفكار البنّاءة، وتعزز جسور الثقة بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني، بما يسهم في ترجمة سياسات الدولة إلى مشروعات عملية على أرض الواقع.

واستعرض محافظ الإسكندرية أبرز محاور خطط تطوير المدينة، والتي تشمل معالجة التحديات المزمنة في البنية التحتية والخدمات العامة، وتحسين الرؤية البصرية للمناطق السياحية، وتطوير الكورنيش والحدائق العامة، بما يعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للإسكندرية.

كما تناول محافظ الإسكندرية تطوير منظومة النقل والمواصلات، موضحًا أن مشروعات تحويل قطار أبو قير إلى مترو حديث وتطوير ترام الرمل تمثل نقلة نوعية في النقل الجماعي، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن الرحلات، كما أشار إلى تنظيم حركة مركبات التوك توك، وتحديث أسطول سيارات الأجرة والتاكسي، إلى جانب إدخال المركبات الكهربائية وتحديد نقاط شحنها، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة لتحقيق الانضباط المروري.

وفيما يخص الملف المروري؛ أشار محافظ الإسكندرية إلى تنفيذ حلول جذرية للاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية، من خلال إنشاء جراجات متعددة الطوابق للقضاء على المواقف العشوائية، وتطوير المحاور والشرايين الرئيسية، مع التوسع في تطبيق الحلول الذكية لإدارة الحركة المرورية.

وفيما يخص ملف الصرف الصحي؛ أكد المحافظ أن المحافظة تنفذ رؤية متكاملة لتطوير منظومات الأمطار والصرف والطاقة والطرق، من خلال حلول غير تقليدية تستند إلى الطبيعة الجغرافية للمدينة، وتنفيذ مشروعات كبرى في الصرف الصحي والطاقة المتجددة، إلى جانب التوسع في المحاور المرورية وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في تقليل الأزمات الموسمية، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وتطرق المحافظ إلى عدد من الملفات الحيوية الأخرى، من بينها تطوير منظومة التعليم عبر زيادة عدد الفصول الدراسية وتقليل الكثافات الطلابية، وتدريب المعلمين، إلى جانب دعم المنظومة الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة المستشفيات مثل مستشفى العامرية العام ورأس التين، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والنظافة، وإيجاد حلول اقتصادية مبتكرة لإدارة وجمع المخلفات.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في مواجهة مشكلات العقارات الآيلة للسقوط والمباني المخالفة، وتطوير الأسواق العشوائية لاستعادة الانضباط في الشوارع عبر إزالة الإشغالات ومواجهة العشوائيات في مناطق مثل الفلكي وباكوس وسيدي جابر وزين العابدين وزعربانة، مؤكداً على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصادر رزق البسطاء، مع رفض أي ممارسات تضر بالأمن الاجتماعي، وأشار إلى  أهمية محاربة الفساد الإداري، و فهم احتياجات المواطنين المعيشية وتطوير الأسواق والخدمات العامة. 

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال في دعم مشروعات التنمية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، إلى جانب المساهمة في تطوير المداخل الرئيسية للمدينة والحفاظ على هويتها البصرية والتاريخية، لافتًا إلى مشروعات ترميم المباني التراثية بمحيط محطة الرمل.

ومن جانبه؛ رحّب رئيس نادي روتاري الإسكندرية سبورتنج بمحافظ الإسكندرية، معربًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، ومشيدًا بالمتابعة الميدانية المستمرة والمشروعات التنموية التي انعكست بشكل ملموس على تحسين مستوى الخدمات واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا دعم النادي الكامل لجهود المحافظة في مختلف المبادرات التنموية. 

وأكد التزامهم برسالة «الخدمة فوق الذات»، وتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في مجالي التعليم والصحة.

كما استعرض إنجازات نادي روتاري الإسكندرية سبورتنج خلال النصف الأول من العام الروتاري 2025/2026، والتي شملت دعم الطلاب غير القادرين، وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية متطورة لعدد من المستشفيات.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها تلقي الأسئلة مكتوبة، بما أتاح حوارًا منظمًا وبنّاءً اتسم بالشفافية، حيث أكد محافظ الإسكندرية أن تعديل السلوكيات العامة والحفاظ على ما يتم إنجازه يمثلان الضمان الحقيقي لاستدامة مشروعات التطوير، مشددًا على أن المحافظة تستهدف تحقيق طفرة نوعية ملموسة قبل صيف عام 2026 تليق بتاريخ ومكانة الإسكندرية.

شهد اللقاء؛ محافظو الروتاري السابقون، ونائب محافظ الروتاري، وأعضاء مجلس إدارة نادي الروتاري، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وروتاريين من الإسكندرية والقاهرة.

الاسكندرية احمد خالد محافظ تحديات مشاكل روتاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى ضيف إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة هذا الموعد

رامز جلال

بالشعر الأبيض.. رامز جلال يؤدي مناسك العمرة

وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز

وائل عبد العزيز يمازح رضوى الشربيني بعد حديثها عن ياسمين عبد العزيز

بالصور

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد