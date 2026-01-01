قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي
مواقيت الصلاة اليوم 1 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في كأس الرابطة
أجبرت على الاعتزال.. أشرف قاسم يكشف أسرارا لأول مرة
أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو
رسميا .. أسعار الذهب في مصر مستهل العام الجديد 2026
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ..سجل بياناتك الآن
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
أخبار البلد

عميد تجارة عين شمس: قضينا على مشكلة الكثافة بامتحانات التيرم الأول

حسام الفقي

قال الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الاول تُجرى لنحو 20 ألف طالب يوميًا، في واحدة من أكبر العمليات الامتحانية تنظيمًا داخل الكلية.

وشملت الجولة تفقد قاعات الامتحانات والكنترولات، للاطمئنان على الالتزام الكامل بالمعايير المرجعية التي تضمن النزاهة والدقة والشفافية، إلى جانب متابعة منظومة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يعكس حرص إدارة الكلية على توفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة خلال فترة الامتحانات.

واكد الدكتور فريد محرم، توافر كافة الترتيبات التي تضمن أداءهم للامتحانات في أفضل الظروف، حيث تم التأكد من جاهزية القاعات المجهزة، وتوفير أماكن مخصصة ومريحة لانتظار ذويهم، إلى جانب الكراسي المتخصصة وتواجد مرافقين مؤهلين، بما يخدم نحو 400 طالب وطالبة، في إطار التزام الجامعة بسياسة الدمج وتحقيق تكافؤ الفرص.

 وشدد عميد تجارة عين شمس على سرعة تقديم الرعاية الطبية الفورية عند الحاجة.

وأعرب الدكتور فريد الجارحي عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من العاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار المسؤولية المباشرة تجاه الطلاب، وتهدف إلى التطوير المستمر وليس الرقابة فقط، حيث يتم رصد الملاحظات وتحويلها للجهات المختصة لتحسين الأداء وتعزيز نقاط القوة.

وأوضح عميد الكلية أن الامتحانات تخدم قرابة 60 ألف طالب وطالبة، وتُعقد على مدار ستة أسابيع تبدأ من منتصف ديسمبر 2025 وحتى نهاية يناير 2026، مشيرًا إلى أن الكلية نجحت في مواجهة التحدي التنظيمي المتمثل في استيعاب الكثافة اليومية التي تصل إلى 20 ألف طالب موزعين على ثلاث فترات امتحانية يوميًا، من خلال تخطيط لوجستي محكم وتنسيق متكامل بين مختلف الإدارات.

