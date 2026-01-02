خالد عكاشة: النموذج السوري مقلق للغاية والشعب مغلوب على أمره

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن مكونات المليشيات ومكونات ما دون الدول، معنية طول الوقت بصناعة مناطق رخوة وبيئة مثالية للمناطق الخارجة عن القانون والمناطق الإرهابية.

وأضاف خالد عكاشة، في برنامج "مساء دي ام سي"، على قناة "دي ام سي"، أن النموذج السوري مقلق للغاية ويتم بأيادي إسرائيلية ولكن للأسف هناك أطراف داخل سوريا تريد أن تمرر هذا الأمر ومعها أطراف خارجية تراهن على هذا المشروع.

وأشار إلى أن الغريب في الأمر أنه يعاد تجربة لشئ اختبرناه في أفغانستان وأثبت فشله وهو المراهنة على ما هو دول الدولة الوطنية ودولة المؤسسات، فهذه مراهنة خاسرة.

وأكد أن السوريين مغلوبين على أمرهم وان هذا هو المتاح لديهم، منوها أن أطراف داخل سوريا ليست راضية علي ما يحدث.

وأوضح أن سوريا خطورتها تكمن في موقعها الجغرافي، ومن السهل سحبها لدولة العراق إلى منزلقات خطيرة ويمكن أن تؤثر سلبا على لبنان والأردن.

وأكد أن إسرائيل لن تترك هذه المناطق الاستراتيجية التي قامت باحتلالها.