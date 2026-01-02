وزير الأوقاف يفتتح مسجد السميع العليم في برانيس جنوب مرسى علم

تستعد وزارة الأوقاف لافتتاح مسجد السميع العليم بمنطقة برانيس جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن خطة الوزارة المستمرة للتوسع في إنشاء وافتتاح المساجد، ورفع كفاءتها دعويًا وإنشائيًا، خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح أداء شعائر صلاة الجمعة داخل المسجد، حيث سيلقي خطبة الجمعة الشيخ حسام الدين محمود، إمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، في إطار الدور الدعوي الذي تضطلع به الوزارة من خلال الاستعانة بالأئمة المتميزين لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز القيم الدينية الصحيحة.

ويأتي افتتاح مسجد السميع العليم في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير البنية التحتية للمساجد، وتوفير بيئة مناسبة للمصلين، بما يسهم في دعم رسالة المسجد الدينية والتربوية والاجتماعية، ويعزز من دوره في خدمة المجتمع المحلي.

ويُعد المسجد إضافة جديدة لمنطقة برانيس، حيث يخدم عددًا من الأهالي ويُلبي احتياجاتهم لأداء الشعائر الدينية، خاصة مع التوسع العمراني الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الأخيرة. وقد روعي في إنشاء المسجد الطابع المعماري البسيط الذي يتناسب مع طبيعة المنطقة، إلى جانب توافر عناصر السلامة والتهوية الجيدة.

كما يأتي هذا الافتتاح ضمن سلسلة من الافتتاحات التي تنفذها وزارة الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، في إطار خطة شاملة تستهدف نشر المساجد في مختلف المدن والقرى، ودعم المناطق النائية بخدمات دينية متكاملة، بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويؤكد اهتمام الدولة بكافة ربوع الوطن.

ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح حضور الاستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد جبران وزير العمل وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية، إلى جانب أهالي المنطقة، في مناسبة تعكس الاهتمام المتواصل بتعزيز دور المساجد كمنارات للعبادة والوعي الديني.