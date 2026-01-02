حسن عصفور: جمال عبد الناصر زعيم فريد ورحيله كان خسارة كبيرة للعالم العربي

اعتبر المفكر السياسي حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن وفاة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانت خسارة كبيرة ليس للقضية العربية فقط، بل للحالة العربية بأكملها.

وقال عصفور، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية "الزعامة ليست شيئًا عاديًا، ليس كل يوم يولد زعيم، لدينا رؤساء كثيرون، بعضهم جيد وبعضهم أقل كفاءة، لكن الزعيم الحقيقي لا يظهر كل يوم، عبد الناصر كان زعيمًا فريدًا من نوعه."

وأضاف أن عبد الناصر كان مختلفًا عن أي قائد آخر، حتى عن ياسر عرفات، الذي جمع بين الثائر والسياسي، بينما عبد الناصر كانت زعامته رجل دولة وزعيمًا للعالم الثالث: "عبد الناصر كان أحد الرموز الثلاثة لحركة التحرر في العالم الثالث إلى جانب نهرو وتيتو، وهذه المرة كانت الأولى والأخيرة من نوعها."