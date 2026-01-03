حبس سائق في ضرب آخر بسلاح نارى لخلافات الجيرة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس سائق لقيامه بالتعدى بالضرب على آخر بسلاح نارى لخلافات حول الجيرة بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لقيامه بالتعدى بالضرب على آخر بسلاح نارى لخلافات حول الجيرة بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات بإستقباله (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصابا "بالعين اليمنى" إثر ادعاء مشاجرة بسلاح نارى بمحل سكنه.

بالانتقال وسؤاله قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين (سائق - مقيم بذات العنوان) لخلافات بينهما حول الجيرة قام على أثرها بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" مما أدى إلى إصابته المشار إليها .

أمكن ضبط المذكور ، وبحوزته السلاح النارى الُمستخدم فى التعدى ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



