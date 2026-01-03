رئيس القومي للمرأة تستقبل مديرة مكتب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
فى عيد ميلادها.. قصة أصول نيللى وأزواجها الأربعة وخدعة محمود ياسين
حكاوي كأس أمم إفريقيا.. مالي تصعق تونس علي ملعبها بثنائية في افتتاحية كان 1994
أمل مجدى

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدة كليمانس فيدال دي لا بلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والسيد محمد فنجري، رئيس وحدة التنمية العمرانية والنقل بالوكالة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتوسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة.


وشهد اللقاء حضور الأستاذة صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام، والأستاذة شيرويت إبراهيم، مدير عام التعاون الدولي بالمجلس.
وخلال الاجتماع، استعرضت المستشارة أمل عمار جهود المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، ودوره في دعم إدماج احتياجات المرأة في السياسات والبرامج التنموية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تضمن الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعي إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، ومشروع النقل الحضري، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين داخل منظومة النقل، وأهمية دمج قضايا المرأة في هذا القطاع الحيوي.

وتناول الاجتماع أهمية التوعية بـمدونة قواعد السلوك لمنظومة النقل، باعتبارها أول مدونة من نوعها تراعي أبعاد قضايا المرأة، بما يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والمساواة والالتزام المهني داخل منظومة النقل.

كما تبادل الطرفان الرؤى حول آليات تطوير التعاون الثنائي، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وتوسيع مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

