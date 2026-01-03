اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا، مؤكدة أنه يشكل انتهاكًا فاضحًا لسيادة الدولة الفنزويلية وسلامة أراضيها.

ووصف البيان العملية بأنها خرق واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الأساسي، وخاصة المادة الثانية، الفقرة الرابعة من الميثاق، التي تحظر استخدام القوة ضد أي دولة مستقلة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن هذه العدوانية الأمريكية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتؤثر على النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن هذه الأعمال تزيد من تقويض النظام الدولي وتعزز حالة الانحراف عن القانون الدولي.



الحق القانوني لفنزويلا في الدفاع عن نفسها



وأكدت إيران في بيانها أن لفنزويلا الحق الكامل في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير، مشددة على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول والمنظمات الدولية، وخصوصًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوقف هذا العدوان غير القانوني فورًا. كما طالبت بتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال العملية العسكرية.

ردود فعل فنزويلية: إعلان حالة الطوارئ

من جهتها، أعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، يوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجمات على منشآت مدنية وعسكرية في عدة ولايات، بما في ذلك العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا وأراجوا ولا غويارا. ورفضت الحكومة ما وصفته بـ”العدوان العسكري الأمريكي”، معلنة حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات المتسلسلة.



وأوضح البيان الفنزويلي أن هذه الهجمات تأتي بعد أشهر من التوتر مع واشنطن، التي تتهم مادورو بالضلوع في تجارة المخدرات، في حين نفى الرئيس الفنزويلي جميع هذه الاتهامات.