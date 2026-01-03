قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!

علم دولة إيران
علم دولة إيران
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا، مؤكدة أنه يشكل انتهاكًا فاضحًا لسيادة الدولة الفنزويلية وسلامة أراضيها.

ووصف البيان العملية بأنها خرق واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الأساسي، وخاصة المادة الثانية، الفقرة الرابعة من الميثاق، التي تحظر استخدام القوة ضد أي دولة مستقلة.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن هذه العدوانية الأمريكية تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتؤثر على النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أن هذه الأعمال تزيد من تقويض النظام الدولي وتعزز حالة الانحراف عن القانون الدولي.
 

الحق القانوني لفنزويلا في الدفاع عن نفسها
 

وأكدت إيران في بيانها أن لفنزويلا الحق الكامل في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير، مشددة على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الدول والمنظمات الدولية، وخصوصًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوقف هذا العدوان غير القانوني فورًا. كما طالبت بتحمل المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال العملية العسكرية.

ردود فعل فنزويلية: إعلان حالة الطوارئ

من جهتها، أعلنت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، يوم السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجمات على منشآت مدنية وعسكرية في عدة ولايات، بما في ذلك العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا وأراجوا ولا غويارا. ورفضت الحكومة ما وصفته بـ”العدوان العسكري الأمريكي”، معلنة حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات المتسلسلة.


وأوضح البيان الفنزويلي أن هذه الهجمات تأتي بعد أشهر من التوتر مع واشنطن، التي تتهم مادورو بالضلوع في تجارة المخدرات، في حين نفى الرئيس الفنزويلي جميع هذه الاتهامات.

إيران فنزويلا واشنطن هجوم أمريكي مادورو ترامب

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
مي فاروق ومحمد العمروسي
رالي داكار السعودية 2026
