هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت 3 يناير 2026
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
محافظات

مسجد جديد ينير قلب حلايب.. رسالة سلام وتنمية على حدود مصر الجنوبية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمناطق الحدودية والنائية، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الذي يتابع خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مسجد "الحميد المجيد" بمدينة حلايب عبر تقنية الفيديو كونفرانس المباشر بين مدينتي حلايب وبرنيس.

وشهد الافتتاح حضوراً رسمياً وشعبياً لافتاً، بحضور العميد طارق لطفي رئيس مدينة حلايب، إلى جانب قيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة وعدد من المسؤولين الأمنيين وممثلي المجتمع المحلي من مشايخ وعواقل وأهالي المدينة.

يأتي هذا الافتتاح في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف لتوسعة نطاق الخدمات الدينية وبناء المساجد الحديثة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم تشييد المسجد وفق أحدث المواصفات المعمارية والهندسية، ليكون منارة للعبادة والعلم ونشر الفكر الديني الوسطي.

ويرمز الافتتاح تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مدن وقرى المحافظة، كما يعكس سعياً حقيقياً لتخطي تحديات الجغرافيا وتوصيل الخدمات عبر البث المباشر بين المدن.

ويُعد هذا الافتتاح جزءاً من استراتيجية أوسع للتنمية المتكاملة في المناطق الحدودية، والتي تشمل إلى جانب المنشآت الدينية، مشاريع في التعليم والصحة والبنية التحتية، لضمان استقرار وازدهار هذه المناطق الحيوية، في إطار الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية والدولة المصرية لتعمير وتنمية كافة ربوع الوطن.

