السيدات تتصدر المشهد الإنتخابي بدائرة المنتزه بالإسكندرية

تصدرت المرأة المشهد الانتخابي في الإسكندرية، خلال أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه، حيث شهدت اللجان الفرعية توافدًا لافتًا للناخبات منذ الساعات الأولى من فتح أبواب التصويت.

اصطفّت السيدات أمام مقار الاقتراع وسط أجواء تنظيمية محكمة واستعدادات مكثفة وفرتها الجهات المعنية لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

وتُجرى جولة الإعادة في دائرة المنتزه بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة المرحلة السابقة، فيما كان قد أُعلن فوز ثلاثة مرشحين، وأُجري التصويت لمرة ثانية بين 27 مرشحًا على المقعد الرابع، لتتحدد جولة إعادة على المقعد الرابع والأخير بين المرشحين هشام الرحماني وعطا سليم، وكلاهما من حزب حماة الوطن.

وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة و79 مقرًا انتخابيًا تشمل 152 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين 1,263,674 ناخبًا موزعين على نطاق أقسام شرطة المنتزه أول وثان وثالث.

وأكدت محافظة الإسكندرية جاهزية جميع اللجان، مع تفعيل غرف العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة.