لاستعاد المظهر الجمالي للإسكندرية .. رفع 340 طن قمامة من أحياء الثغر

أحمد بسيوني

نفذت أحياء الإسكندرية حملات موسعة للنظافة ورفع المخلفات والتصدي للمخالفات، استجابة لشكاوى المواطنين، وبهدف تحسين مستوى النظافة العامة، ورفع كفاءة الشوارع، والتعامل الفوري مع مصادر التلوث والتعديات التي تؤثر على البيئة والمظهر الحضاري.


أسفرت الحملات عن رفع 340 طن مخلفات ورديم، شملت محور المحمودية، طريق الخدمات، الطريق الصحراوي، مناطق عبد القادر بحري وقبلي، العامرية البلد، وشارع سعيد ابن بطريق، إلى جانب إزالة 1 حالة بناء مخالف عبارة عن حوائط بسقف صاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية استمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء، مشددًا على أن الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية قصوى، مع تطبيق القانون بكل حسم ضد أي مخالفات، ومواصلة جهود رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

