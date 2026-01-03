دوران الصمت .. معرض فني بالقنصلية الإيطالية الخميس المقبل

تنظم القنصلية الإيطالية بالإسكندرية الخميس القادم، معرضا فنيا بعنوان “دوران الصمت ” وذلك بقاعة العروض الفنية بمقر القنصلية بوسط المدينة.

وقال ماريو دي باسكوالي قنصل إيطاليا بالإسكندرية، في تصريح اليوم السبت، إن المعرض يضم مجموعة متميزة من لوحات الفنان السكندري يحيي حنفي يوسف، و يستمر حتى 14 يناير الجاري.

أوضح قنصل إيطاليا بالإسكندرية أن المعرض يضم مجموعة من اللوحات الفنية الزيتية ، التي توحى بالحركة المستمرة و تحمل العديد من الأفكار و المشاعر، بريشة الفنان السكندري يحيى يوسف، والذي شارك بأعماله في العديد من المعارض الدولية في تركيا ، رومانيا ، الأمارات العربية ، البحرين ، والمغرب .