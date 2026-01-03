قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
رياضة

منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا

حسن العمدة

أحرز منتخب السودان الهدف الأول فى شباك منتخب السنغال من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد طنجة فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وجاء هدف منتخب السودان فى الدقيقة 6، بعد هجمة منظمة من لاعبي السودان بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أمير عبدالله بتسديدة رائعة من داخل يسار منطقة جزاء السنغال سكنت الشباك في الزاوية اليمنى العلوية للمرمى.

وجاء تشكيل السنغال على نحو التالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريبان دياتا- عبد الله سيك- موسى نياكاتيه- إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: إدريسا جاي- باب جاي- حبيب ديارا.

خط الهجوم: ساديو ماني- نيكولاس جاكسون- إسماعيلا سار.

تشكيل السودان لمواجهة السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: ياسر جوباك - محمد أرنق - مصطفى كرشوم - شادي عز الدين - بخيت خميس

الوسط: أبو عاقلة عبد الله- والي الدين خضر - عامر يونس - عمار طيفور

الهجوم: محمد عيسى - محمد عبد الرحمن "الغربال".

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

كأس أمم أفريقيا

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

المريخ

سباق علمي يتجدد للعثور على الحياة.. هل هناك حياة خارج الأرض؟

الحرارة

كارثة خطيرة.. الأرض تتجاوز عتبة مناخية حرجة لأول مرة| إيه الحكاية؟

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

