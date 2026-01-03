6 أبريل| تأجيل محاكمة 49 متهما في القضية المعروفة بالهيكل الإداري

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد الشربيني، تأجيل محاكمة 49 متهما، في القضية رقم 14409 لسنة 2024، جنايات العمرانية، والمعروفة بالهيكل الإداري، لـ جلسة 6 ابريل لمرافعة النيابة.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024، المتهمون من الأول وحتى العاشرة تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.