الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
حوادث

فض الأحراز .. تأجيل محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالسلام

مصطفي رجب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 557 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري بالسلام، لـ جلسة 16 مارس لفض الأحراز.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كم أن المتهمون من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمون جميعا تهم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد الشربينى فض الأحراز خلية الهيكل الإداري بالسلام جنايات السلام

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
سيارات عائلية ‏SUV
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
