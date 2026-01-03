فض الأحراز .. تأجيل محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالسلام

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد الشربينى، تأجيل محاكمة 29 متهما، في القضية رقم 557 لسنة 2025، جنايات السلام، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري بالسلام، لـ جلسة 16 مارس لفض الأحراز.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 1 أكتوبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كم أن المتهمون من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وجه للمتهمون جميعا تهم تمويل الإرهاب.