جماهير سلتيك تطالب بإقالة المدرب بعد خسارة الديربي أمام رينجرز

تجمّع مشجعو سلتيك الإسكتلندي الغاضبون خارج ملعب سلتيك بارك يوم السبت مطالبين بإقالة المسؤولين بعد هزيمة فريقهم المؤلمة 3-1 أمام رينجرز، والتي جعلت حامل اللقب متساوياً في النقاط مع غريمه اللدود.

ما بدأ كأمل تحوّل إلى خيبة أمل لجماهير سلتيك، حيث أهدر الفريق هدف يانج هيون جون الافتتاحي في الشوط الأول، وشاهدوا رينجرز ينتفض بقوة بهدفين من يوسف شرميتي ومايكي مور ليحقق عودة مذهلة.

بهذه النتيجة، تعادل رينجرز مع سلتيك صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة وبفارق أهداف متطابق، بينما يسعى كلا الفريقين المتنافسين، قطبي جلاسكو، إلى اللحاق بفريق هارتس متصدر الدوري - وهو سيناريو كان مستحيلاً على جماهير الفريقين التي اعتادت على هيمنة رينجرز في الفترة الأخيرة.

تغيرت الأجواء داخل ملعب سلتيك بارك بشكل جذري بعد الاستراحة، حيث تحول المشجعون الذين ساندوا فريقهم في الشوط الأول إلى عدائيين مع بدء رينجرز في العودة.

غادر العديد من المشجعين الملعب مبكراً، بينما وجه آخرون غضبهم نحو المدرب ويلفريد نانسي وإدارة النادي. كما انتشرت الشرطة بالقرب من مقاعد بدلاء سلتيك وسط هتافات تطالب بإقالة نانسي.

المدرب الذي يتعرض لانتقادات حادة، والذي حلّ محل المدرب المؤقت مارتن أونيل الشهر الماضي، لم يحقق سوى فوزين في ثماني مباريات في جميع المسابقات، ولم يحافظ الفريق على نظافة شباكه تحت قيادة المدرب الفرنسي.

لكن نانسي، الذي طلب مهلة للعمل مع الفريق في تصريح حاد يوم الجمعة، قال إنه يحظى بدعم مجلس الإدارة، وأنه واثق من قدرته على تغيير الوضع.

وقال نانسي لبي بي سي اسكتلندا: "الأمر لا يتعلق بي شخصيًا، بل يتعلق بخيبة أمل الجماهير، لأني أدرك أهمية هذه المباراة".

أكمل: "لقد ضغطوا علينا بشكل جيد في الشوط الأول، وكانوا يدعموننا. لكن عندما استقبلنا أهدافًا، أردنا الضغط مجددًا. أتفهم خيبة الأمل، لكنني رأيت أيضًا ما نستطيع فعله. من الطبيعي تمامًا أن يشعروا بخيبة الأمل".