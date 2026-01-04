نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد صندوق استصلاح الأراضي بمجمع المصالح

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أمس الاستعدادات النهائية لبدء الإطلاق التجريبي لمنظومة تطوير وميكنة صندوق استصلاح الأراضي بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، يرافقها المهندس محمد ساسي القائم بأعمال مدير الصندوق.

حيث أكدت على تدريب العاملين على منظومة العمل الرقمي الجديدة، وعدم وجود أي معوقات تواجه كافة الإدارات المتعاملة مع المنظومة داخل الصندوق، موجهةً بسرعة إنهاء إجراءات الربط بين الصندوق و منطقة الضرائب والجهات الأخرى ممن يتصل عملها بالصندوق، و الانتهاء من خدمات التسويق الإلكتروني و خدمة العملاء والدفع الإلكتروني، وذلك استعدادًا للتشغيل التجريبي للمنظومة منتصف يناير الحالي.