سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026
الظهور الأول لـ «بنتايك» بعد أزمة فسخ تعاقده مع الزمالك .. فيديو خاص
أحمد موسى: إحنا بلد قوية جدًا والعفي محدش ياكل لقمته.. وترامب يُهدّد: مستعدون لتنفيذ هجمة ثانية على فنزويل.. والأرصاد تحذرا | أخبار التوك شو
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا
شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية ... التعليم تعلن التفاصيل الرسمية
وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
إصابة عاملين انهارت عليهما كتلة صخرية أثناء عملهما بصحراء قنا
إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالنقب.. واقتحامات بالضفة الغربية
«ستارلينك» : توفير خدمة الإنترنت مجاناً لفنزويلا حتى 3 فبراير
مؤرخ أرجنتيني: ترامب يُسيطر الآن على فنزويلا والنفط صار ملكًا لهم
تكنولوجيا وسيارات

فيريزون تدرس تقليص الاستثمار في تقنية MEC ذات الكمون المنخفض لضعف العائد

تقنية MEC
تقنية MEC
احمد الشريف

أثار تقرير تحليلي حديث تساؤلات حول مستقبل تقنية الحوسبة الطرفية المتنقلة Mobile Edge Compute (المعروفة تجاريًا باسم Verizon 5G Edge) داخل فيريزون، في ظل توجه الشركة إلى مراجعة إنفاقها على البرامج والمشروعات التي لا تحقق عائدًا كافيًا.​

ويأتي ذلك قبيل إعلان فيريزون نتائجها المالية للربع الرابع وعام 2025 في 30 يناير، في وقت تعهد فيه الرئيس التنفيذي الجديد دان شلمان باتباع نهج «أكثر تركيزًا على العميل» مع إعادة ضبط الأولويات المالية والتشغيلية للمشغّل الأميركي.​

ما هي تقنية MEC ولماذا وصفت بأنها «لا تجني ما يكفي»؟

تعد MEC منصة حوسبة سحابية على أطراف شبكة 5G، تنقل معالجة البيانات من مراكز البيانات المركزية إلى حافة الشبكة بالقرب من الأجهزة، ما يقلل المسافة التي تقطعها البيانات ويتيح زمناً منخفضًا جدًا للاستجابة قد يصل إلى أقل من 20 مللي ثانية.​

ورغم أن هذه التقنية صُممت لدعم تطبيقات حساسة للكمون مثل الواقع المعزز، والروبوتات الصناعية، والألعاب السحابية، يشير تقرير شركة الأبحاث Raymond James إلى أن الإقبال من جانب الشركات كان محدودًا، ما جعل التقنية «لا تحقق ما يكفي لتبرير كلفة استمرار الاستثمار فيها بالوتيرة الحالية».​

توصيات بخفض أو إيقاف برامج لا تحقق قيمة كافية

تتوقع مذكرة Raymond James أن تلجأ فيريزون إلى خفض الإنفاق أو إعادة هيكلة عدد من البرامج التي وُصفت بأنها «قديمة أو غير فعّالة»، من بينها Mobile Edge Compute، وتركيز سابق على إنترنت الأشياء، وبعض مشاريع الشبكات الخاصة Private Networks.​

وينظر إلى هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع لخفض التكاليف بغرض تمويل استثمارات أخرى، في ظل ضغط منافسة من T‑Mobile ومشغلين آخرين على سوق الاشتراكات المدفوعة بعدة شرائح وخطط مرنة.​

تسريحات وظيفية تطال فريق 5G Acceleration 

أشار التقرير إلى أن برنامج MEC تأثر بشكل ملحوظ بجولة تسريحات شملت 13 ألف وظيفة أعلنتها فيريزون في 2025، مع تقديرات بأن فريق 5G Acceleration المسؤول عن تطوير Mobile Edge Compute فقد نحو 20 إلى 25 في المئة من قوته العاملة.​

ويُفسَّر هذا التخفيض على أنه مؤشر عملي على تقليص أولويات الشركة في هذا المسار التقني، رغم عدم صدور إعلان رسمي بإيقاف الخدمة أو إغلاق المنصة بالكامل حتى الآن.​

التحول نحو أتمتة الشبكات وخدمات الذكاء الاصطناعي

يخلص التقرير إلى أن فيريزون تتجه إلى نموذج «أكثر رشاقة» يعتمد على أتمتة الشبكات والذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء وإدارة الشبكة، مع تركيز أكبر على نشر الألياف البصرية وخفض تكاليف تشغيل شبكة 5G على المدى الطويل.​

كما يشير إلى أن صفقة استحواذ نقدي بقيمة 20 مليار دولار على شركة Frontier أضافت عبئًا ديونيًا كبيرًا على الميزانية، ما يزيد من الحاجة إلى إعادة توزيع الإنفاق والتخلي عن مشاريع لا تحقق عائدًا يتناسب مع كلفتها، مثل MEC في وضعها الحالي.

Mobile Edge Compute Verizon 5G Edge شبكة 5G

