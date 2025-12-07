قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

خريطة FCC الجديدة تحسم الجدل: من الأفضل فعلًا؟ AT&T أم T-Mobile أم Verizon؟

Verizon
Verizon
احمد الشريف

تُظهر خريطة التغطية الجديدة التي نشرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC أن المنافسة بين AT&T و T‑Mobile و Verizon على صدارة تغطية 4G و5G أعقد بكثير من شعارات “أفضل شبكة” التي تروّج لها الإعلانات، إذ يتفوق كل مشغل في جانب محدد من المساحة أو السرعة أو نوع التقنية المستخدمة. 

التحديث الأخير، المبني على بيانات حتى منتصف 2025، يقدّم للمستخدمين صورة أكثر تفصيلاً عن جودة الاتصال في المدن، الضواحي والمناطق الريفية على حد سواء.​

ما هي خريطة التغطية الجديدة من الـFCC؟

تعتمد خريطة الـFCC على بيانات إلزامية تقدّمها شركات الاتصالات مرتين في السنة، توضح مناطق توفر خدمات 4G LTE و5G بسرعات دنيا محددة، مثل 7/1 ميجابت في الثانية و35/3 ميجابت في الثانية. 

ويتم جمع هذه البيانات ضمن برنامج Broadband Data Collection، ثم تُنشر في خريطة تفاعلية يمكن للمستخدم تصفّحها بحسب المشغل ونوع التقنية وجودة الخدمة المتوقعة في كل نقطة جغرافية.​

من يسيطر على تغطية 4G؟

تشير تحليلات مستقلة تعتمد على بيانات الـFCC إلى أن AT&T تمتلك أوسع تغطية 4G LTE من حيث مساحة الأراضي في الولايات المتحدة بنحو 58% من المساحة، تليها Verizon بحوالي 56%، بينما تغطي T‑Mobile ما يقارب 43% من مساحة البلاد. 

ورغم هذا الفارق في المساحة، تؤكد الشركات الثلاث أن تغطيتها السكانية للـ4G تتجاوز 99%، أي أن معظم الأمريكيين يمكنهم الوصول إلى إشارة من أي من الشبكات الثلاث في مناطق سكنهم.​

T‑Mobile تتصدر سباق 5G

في المقابل، يتغير المشهد كليًا عند الحديث عن 5G، حيث تقفز T‑Mobile إلى الصدارة بتغطية تقدّر بحوالي 36% من مساحة الولايات المتحدة، مقارنة بنحو 29% لـAT&T، في حين لا تتجاوز تغطية Verizon بالـ5G نحو 9% من المساحة.

وتعني هذه الأرقام أن مستخدمي T‑Mobile لديهم فرصة أكبر لرؤية إشارة 5G في المدن والضواحي، خاصة بفضل اعتماد الشركة على طيف mid‑band الذي يوازن بين السرعة والمدى.​

السرعة مقابل الانتشار: أيهما أهم للمستخدم؟

تُظهر اختبارات سرعة مستقلة لعام 2025 أن T‑Mobile تتفوق بوضوح في متوسط سرعات 5G، مع أرقام تفوق 200 ميجابت في الثانية في كثير من المناطق، في حين تأتي AT&T وVerizon بسرعات متوسطة أقل بكثير على 5G.

لكن في المقابل، تظل AT&T وVerizon “رهانًا آمنًا” لمن يهمّه توفر الإشارة في المناطق النائية والطرق السريعة أكثر من السرعة القصوى، بفضل إرث طويل من الاستثمار في شبكات 4G واسعة الانتشار.​

ماذا تعني الخرائط الجديدة لسكان المدن والريف؟

في المدن الكبرى، تشير البيانات إلى أن T‑Mobile تقدم غالبًا أفضل مزيج من توافر 5G وسرعتها، بينما تحافظ AT&T وVerizon على أداء قوي ومستقر مع اعتماد أكبر على 4G في بعض الأحياء. 

أما في المناطق الريفية والطرق الطويلة بين الولايات، فتظل Verizon – تليها AT&T – الأكثر حضورًا من حيث التغطية الجغرافية، بينما تعمل T‑Mobile على توسيع انتشارها تدريجيًا في هذه المناطق حتى 2026.​

تحفّظات على دقة خرائط الـFCC

رغم أهمية تحديث الـFCC، ينتقد بعض المهتمين بالاتصالات دقة هذه الخرائط، مشيرين إلى أن ما يُعرض من تغطية “نظرية” لا يطابق دائمًا تجربة الاستخدام الفعلية على الأرض. 

ويرى هؤلاء أن خرائط المشغلين التجاريين قد تكون متفائلة، في حين أن بيانات الـFCC – رغم كونها أكثر حيادًا – لا تعكس دائمًا جودة الاتصال الحقيقية من حيث الثبات وزمن الاستجابة وسرعة التحميل الفعلية.​

كيف يستفيد المستخدم من الخرائط؟

ينصح الخبراء بأن يعتمد المستخدم على مزيج من خرائط الـFCC وخرائط المشغلين، إلى جانب مراجعات المستخدمين المحليين، قبل اتخاذ قرار الانتقال من مشغل لآخر. 

فبينما توضح خريطة الـFCC الصورة العامة للتغطية، تبقى التجربة اليومية – خاصة في المنزل والعمل والأماكن التي يزورها المستخدم باستمرار – هي المعيار النهائي لاختيار الشبكة الأنسب

المزيد

