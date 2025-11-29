رسالة من تامي إروين للمفصولين في أكبر موجة تسريح بتاريخ Verizon​

في أعقاب أكبر موجة تسريح في تاريخ شركة Verizon، والتي طالت نحو 13 ألف موظف، خرجت تامي إروين – الرئيسة التنفيذية السابقة لقسم Verizon Business والموظفة المخضرمة التي قضت 35 عامًا داخل الشركة – برسالة مفتوحة نشرتها عبر منصة لينكدإن، حاولت فيها تقديم جرعة من الدعم المعنوي للمفصولين الجدد. كتبت إروين أنها تشعر بثقل الخبر وتفكر في “الناس خلف العناوين”، في إشارة إلى معاناة الأفراد والعائلات التي تأثرت بهذه القرارات.​

إروين، التي بدأت مسيرتها في Verizon من مقعد خدمة العملاء قبل أن تصعد تدريجيًا إلى قمة الإدارة التنفيذية، أقرت في رسالتها بأن الشركة تحتاج إلى مواكبة التطور التكنولوجي للبقاء في سباق الاتصالات الأمريكي، خاصة بعد أن تجاوزتها T‑Mobile مؤخراً في عدد العملاء لتصبح أكبر مشغل في الولايات المتحدة.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أن “التكنولوجيا وحدها لا تحول الشركات، بل الناس هم قلب كل شركة ناجحة”، في محاولة لتذكير العاملين بقيمة مساهماتهم رغم قرار الاستغناء عنهم.​

رسالة تحمل الأمل والمرارة معًا

خاطبت إروين الموظفين الذين تلقوا “خطابات الاستغناء” بنبرة إنسانية، داعية إياهم إلى منح أنفسهم الحق في الحزن على فقدان الوظيفة، باعتبار أن “العمل ليس راتبًا فقط، بل جزء من الهوية والعلاقات والفخر الشخصي”.

وأكدت أن تجربة العمل داخل Verizon ستبقى ذات قيمة كبيرة وستفتح لهم أبوابًا جديدة في مسارات مهنية أخرى، مشيرة إلى تجربتها الشخصية بعد مغادرتها الشركة قبل ثلاث سنوات، حيث قالت إن “الفصل الجديد يمكن أن يكون مُرضيًا بالقدر نفسه”.​

وختمت رسالتها بنصيحة مباشرة: “ارفعوا رؤوسكم عاليًا، لا أحد يستطيع أن يسلب منكم الأثر الذي صنعتموه”، مع دعوة لبناء إطار واضح لـ“الفصل المهني التالي” والمضي قدمًا بثقة، في محاولة لتخفيف وقع الصدمة وتحويلها إلى دافع لإعادة الانطلاق في سوق العمل.​

ردود فعل منقسمة على المنصات الاجتماعية

رغم النبرة المتفائلة، لم تسلم الرسالة من الانتقادات في قسم التعليقات وعلى منصات أخرى؛ إذ اعتبر بعض القراء أنها محاولة “لتبييض” قرار قاسٍ اتخذته الإدارة الحالية، وقللوا من جدوى العبارات المشجعة بالنسبة لموظفين فقدوا مصدر دخلهم في فترة حساسة.

في المقابل، دافع آخرون عن إروين مذكرين بأنها لم تعد تشغل منصبًا قياديًا منذ ثلاث سنوات، وأن رسالتها تأتي من واقع تجربتها الطويلة داخل الشركة وتعاطفها الشخصي مع من يمرون الآن بمحنة مهنية صعبة.​