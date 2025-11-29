قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسالة من تامي إروين للمفصولين في أكبر موجة تسريح بتاريخ Verizon​

Verizon
Verizon
احمد الشريف

في أعقاب أكبر موجة تسريح في تاريخ شركة Verizon، والتي طالت نحو 13 ألف موظف، خرجت تامي إروين – الرئيسة التنفيذية السابقة لقسم Verizon Business والموظفة المخضرمة التي قضت 35 عامًا داخل الشركة – برسالة مفتوحة نشرتها عبر منصة لينكدإن، حاولت فيها تقديم جرعة من الدعم المعنوي للمفصولين الجدد. كتبت إروين أنها تشعر بثقل الخبر وتفكر في “الناس خلف العناوين”، في إشارة إلى معاناة الأفراد والعائلات التي تأثرت بهذه القرارات.​

إروين، التي بدأت مسيرتها في Verizon من مقعد خدمة العملاء قبل أن تصعد تدريجيًا إلى قمة الإدارة التنفيذية، أقرت في رسالتها بأن الشركة تحتاج إلى مواكبة التطور التكنولوجي للبقاء في سباق الاتصالات الأمريكي، خاصة بعد أن تجاوزتها T‑Mobile مؤخراً في عدد العملاء لتصبح أكبر مشغل في الولايات المتحدة. 

لكنها شددت في الوقت نفسه على أن “التكنولوجيا وحدها لا تحول الشركات، بل الناس هم قلب كل شركة ناجحة”، في محاولة لتذكير العاملين بقيمة مساهماتهم رغم قرار الاستغناء عنهم.​

رسالة تحمل الأمل والمرارة معًا

خاطبت إروين الموظفين الذين تلقوا “خطابات الاستغناء” بنبرة إنسانية، داعية إياهم إلى منح أنفسهم الحق في الحزن على فقدان الوظيفة، باعتبار أن “العمل ليس راتبًا فقط، بل جزء من الهوية والعلاقات والفخر الشخصي”. 

وأكدت أن تجربة العمل داخل Verizon ستبقى ذات قيمة كبيرة وستفتح لهم أبوابًا جديدة في مسارات مهنية أخرى، مشيرة إلى تجربتها الشخصية بعد مغادرتها الشركة قبل ثلاث سنوات، حيث قالت إن “الفصل الجديد يمكن أن يكون مُرضيًا بالقدر نفسه”.​

وختمت رسالتها بنصيحة مباشرة: “ارفعوا رؤوسكم عاليًا، لا أحد يستطيع أن يسلب منكم الأثر الذي صنعتموه”، مع دعوة لبناء إطار واضح لـ“الفصل المهني التالي” والمضي قدمًا بثقة، في محاولة لتخفيف وقع الصدمة وتحويلها إلى دافع لإعادة الانطلاق في سوق العمل.​

ردود فعل منقسمة على المنصات الاجتماعية

رغم النبرة المتفائلة، لم تسلم الرسالة من الانتقادات في قسم التعليقات وعلى منصات أخرى؛ إذ اعتبر بعض القراء أنها محاولة “لتبييض” قرار قاسٍ اتخذته الإدارة الحالية، وقللوا من جدوى العبارات المشجعة بالنسبة لموظفين فقدوا مصدر دخلهم في فترة حساسة. 

في المقابل، دافع آخرون عن إروين مذكرين بأنها لم تعد تشغل منصبًا قياديًا منذ ثلاث سنوات، وأن رسالتها تأتي من واقع تجربتها الطويلة داخل الشركة وتعاطفها الشخصي مع من يمرون الآن بمحنة مهنية صعبة.​

Verizon Verizon Business شركة Verizon

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

ترشيحاتنا

رئيس كولومبيا

كولومبيا تفجر المفاجأة: تعاوننا الاستخباراتي مع الـCIA لم يتوقف

علم مصر

انتصار جديد للدولة | مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨

غينيا بيساو

تعيين رئيس وزراء جديد في غينيا بيساو بعد الانقلاب العسكري

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تهدر طاقتك فيما لا يستحق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك جزء من نضجك

برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك
برج الدلو حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. خطواتك ليست ضياعًا بل جزء من نضجك

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق
برج الجدي حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. لا تتحرك بدافع القلق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد