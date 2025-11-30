قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
تجربة مشترك بعد 25 عاما مع Verizon.. ألغى الخدمة واستمر الدفع يعمل

يسرد تقرير من PhoneArena تحذيرًا مهمًا لمشتركي Verizon الذين يفكرون في مغادرة الشركة، مستندًا إلى تجربة مشترك سابق استخدم خدماتها لمدة تقارب 25 عامًا قبل أن يقرر الانتقال إلى مزوّد آخر. 

العميل – الذي نشر قصته على Reddit باسم ProfessionalTerm8089 – اكتشف بعد فترة أنه ما زال يُقتطع من بطاقته مبالغ شهرية عبر AutoPay على الرغم من إلغاء الخدمة والتوقف عن استخدام شبكة Verizon، ما دفعه لوصف التجربة بأنها “فخ غير متوقع” لكل من يعتمد على الدفع التلقائي دون متابعة كشف الحساب بانتظام.

يقول المشترك السابق في تحذيره المكتوب: “لا تترك AutoPay مفعّلًا… عندما تلغي الخدمة يستمرون في سحب المال من بطاقتك، وبما أنك ألغيت الحساب لا يعود لديهم سجل نشط لتنازع عليه”، مضيفًا أنه لم يلاحظ الأمر إلا بعد مرور أشهر من الاقتطاعات.

الأكثر إزعاجًا أن حسابه انتهى به المطاف لدى شركة تحصيل ديون، وبالنهاية اختار أن يدفع المبلغ المتراكم بدل الاستمرار في النزاع، رغم أنه لم يكن يحصل على أي خدمة فعلية من Verizon خلال تلك الفترة.

لماذا يجب إلغاء AutoPay قبل أي خطوة أخرى؟

عميل آخر علّق على القصة نفسها موضحًا أن الخطأ الأكبر كان عدم إيقاف الدفع التلقائي قبل طلب إلغاء الخدمة أو نقل الرقم إلى شركة جديدة. نصيحته كانت واضحة: “أوقف AutoPay أولًا، ثم فكّر في مغادرة Verizon”، وذلك لتجنّب استمرار الاقتطاع في الخلفية بينما يعتبر النظام أن البطاقة ما زالت مرتبطة بحساب نشط أو بفواتير نهائية لم تُسدّد. 

اعترف صاحب القصة الأصلية بأنه “لم يفكر أبدًا في إلغاء AutoPay أولًا”، وأن المشكلة تفاقمت عندما لم تتجاوب Verizon بشكل فعّال مع شركة بطاقة الائتمان لحسم النزاع.

التقرير يوضح أن المشكلة لا تتوقف عند الخطوط الصوتية فقط؛ فمشترك سابق آخر – تحت اسم jimedwards4343 – ألغى الخدمة بعد أن حرص على تعطيل AutoPay قبل المغادرة، لكن المفاجأة كانت في استمرار سحب مبالغ تخص اشتراكات بث (Streaming) مرتبطة بحسابه لدى Verizon، رغم أنه أوقفها قبل أسبوع من مغادرة الشركة.

بعد إلغاء الخطوط، لم يعد لدى شركة الاتصالات رقم حساب أو رقم هاتف فعّال يربطه بالنزاع، ما جعل عملية حل المشكلة أكثر تعقيدًا من اللازم.

نصائح عملية قبل مغادرة Verizon

يخلص التقرير إلى أن أي مشترك يفكر في ترك Verizon يجب أن يضع “إلغاء AutoPay” على رأس قائمة المهام، قبل نقل الرقم أو إغلاق الخط رسميًا، مع اتخاذ الخطوات التالية:

مراجعة عدد الخطوط المرتبطة بالحساب (هواتف، ساعات، أجهزة لوحية، أو مودمات بيانات) والتأكد من عدم وجود خط منسي يستمر في توليد الفواتير بعد نقل الخط الرئيسي.

تعطيل كل الاشتراكات الإضافية مثل خدمات البث أو الحزم المدفوعة التي تُدفع عبر فاتورة Verizon، ثم التأكد بعد شهر أو شهرين من اختفاء أي رسوم مرتبطة بها من كشف البطاقة.

مراقبة كشف بطاقة الائتمان بدقة خلال الأشهر الأولى بعد إلغاء الخدمة، والتواصل فورًا مع شركة البطاقة في حال ظهور أي اقتطاعات غير مبررة، وإبقاء نسخ من الفواتير وسجلات الإلغاء كدليل.

كاتب التقرير – الذي يذكر أنه استخدم Verizon لمدة 20 سنة – يعترف بأنه رغم ضخامة الشركة واستقرار شبكتها، فإن ولاء العملاء طويل الأمد لا يُقابل دائمًا بتعامل سلس عند التفكير في المغادرة، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من T‑Mobile وعروضها التحفيزية.

 لذلك يرى أن أفضل حماية للمستخدم هي أن يتصرف “كأنه مدير حسابه المالي الخاص”، فلا يعتمد تمامًا على أن شركة الاتصالات ستتوقف من تلقاء نفسها عن السحب بمجرّد سماع كلمة “إلغاء”، بل يأخذ زمام المبادرة لتعطيل AutoPay ومراجعة كل بند في الفاتورة قبل الوداع الأخير.

Verizon شبكة Verizon phonearena

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

Screen وماسح الأحذية والأولاد الطيبين والجميلة والوحش يحصدون أغلب جوائز الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ

هاني خليفة رفقة خطيبته

هاني خليفة يعلن خطوبته على فتاة خارج الوسط الفني

فيلم طلقني

آية سماحة تدعم كريم عبدالعزيز ودينا الشربيني: حبايب قلبي

بالصور

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

