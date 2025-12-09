عرض خرافي من Visible: أقوى باقة حتى الآن لجذب مشتركين جدد في شبكة Verizon الافتراضية

تطلق شركة Visible، التابعة لشبكة Verizon، واحدة من أقوى عروضها حتى الآن لاستقطاب عملاء جدد، مع خصومات ثابتة وطويلة الأمد على ثلاث باقات غير محدودة، بدل العروض المؤقتة المعروفة في سوق الاتصالات الأمريكي. العرض يستهدف من يرغبون في تقليل فاتورة الجوال دون التضحية بتغطية شبكة Verizon أو الوقوع في فخ الأسعار الترويجية القصيرة.​

خصومات ثابتة على ثلاث باقات أساسية

يقدّم العرض تخفيضًا قدره 5 دولارات شهريًا على كل من باقات Visible وVisible+ وVisible+ Pro، طالما استمر العميل ضمن فترة العرض. النتيجة هي أسعار شهرية على النحو التالي:​

باقة Visible الأساسية: 20 دولارًا شهريًا بدلًا من 25 دولارًا.

باقة Visible+: 30 دولارًا شهريًا بدلًا من 35 دولارًا.

باقة Visible+ Pro: 40 دولارًا شهريًا بدلًا من 45 دولارًا.​

هذه الأسعار تشمل الضرائب والرسوم، وهي نقطة مهمة مقارنة بعروض شركات أخرى تُظهر سعرًا “نظيفًا” قبل إضافة الضرائب في الفاتورة الفعلية.​

كود SAVE5… جوهر الصفقة

يوضح التقرير أن المفتاح للاستفادة من العرض هو إدخال كود الخصم SAVE5 عند إتمام الاشتراك عبر الموقع أو التطبيق. هذا الكود يضمن خصم 5 دولارات شهريًا طوال فترة العرض ذاتها (التي قد تمتد لسنوات)، وليس لفترة ترويجية قصيرة تمتد لثلاثة أو ستة أشهر كما هو شائع في السوق.​

توفير تراكمي كبير على المدى الطويل

لتوضيح الفارق، يقدّر التقرير أن:

الاشتراك سنة كاملة في باقة Visible الأساسية يوفر حوالي 60 دولارًا مقارنة بالسعر العادي.

الاشتراك ثلاث سنوات في Visible+ يوفر نحو 180 دولارًا.

الاشتراك خمس سنوات في Visible+ Pro يوفر ما يصل إلى 300 دولار، وهو مبلغ يعادل ثمن هاتف متوسط بالكامل.​

هذه الأرقام تجعل العرض جذابًا لمن يخطط للبقاء مع نفس المشغل لفترة طويلة، وليس لمن يغيّر الخطوط كل بضعة أشهر.​

المزايا الأساسية: بيانات غير محدودة على شبكة Verizon

تعمل Visible كمشغل افتراضي (MVNO) يستخدم شبكة Verizon، وتقدّم في خططها بيانات غير محدودة مع مكالمات ورسائل بلا حدود داخل الولايات المتحدة.

في الباقات الأعلى (Visible+ وVisible+ Pro)، يحصل المستخدم على بيانات “ممتازة” (Premium) بسقوط أقل في السرعة وقت الزحام، مع الوصول إلى شبكة 5G Ultra Wideband الأسرع، بالإضافة إلى مشاركة إنترنت (Hotspot) بسرعات محسنة.​

عرض إضافي عبر Backmarket للأجهزة المستعملة

إلى جانب الخصم الرئيسي، تشير PhoneArena إلى عرض ثانٍ يستهدف من يفعّلون خط Visible باستخدام جهاز تم شراؤه من منصة الأجهزة المستعملة Backmarket.

في هذه الحالة، يمكن للعميل الحصول على خصم 5 دولارات إضافية شهريًا على بعض الباقات لمدة تصل إلى 24 شهرًا، بشرط إدخال كود ترويجي مخصص وربط الجهاز بالشريحة الجديدة.​

لمن يناسب هذا العرض بالضبط؟

يرى التقرير أن العرض مثالي لعدة شرائح:

من يستخدم بالفعل شبكة Verizon عبر مشغل آخر ويريد تخفيض الفاتورة دون خسارة التغطية.

من لا يمانع التعامل مع مشغل رقمي بالكامل (خدمة دعم أساسها التطبيق والدردشة) مقابل سعر أقل.​

من يخطط للبقاء مع نفس المشغل لفترات طويلة، بحيث يستفيد من التوفير التراكمي بدل التنقل المستمر بين العروض.​

في المقابل، قد لا يكون العرض جذابًا بالقدر نفسه لمن يفضّل العروض القصيرة جدًا مع هواتف مدعومة أو لمن يحتاج إلى حزم عائلية معقدة لا تقدمها Visible بنفس مرونة المنافسين.​

خلاصة: “أقوى عرض” لVisible حتى الآن

تصِف PhoneArena هذا الترويج بأنه الأقوى في تاريخ Visible حتى الآن، لأنه يجمع بين: خصم ثابت طويل الأمد، أسعار شاملة للضرائب، والاعتماد على شبكة Verizon الواسعة التغطية.

ومع أن العرض موجّه حصريًا للعملاء الجدد ولفترة زمنية محدودة، إلا أنه قد يفرض ضغطًا إضافيًا على مشغلي الميزانية الآخرين الذين اعتادوا الاعتماد على خصومات قصيرة الأجل أكثر من الالتزامات الممتدة بهذا الشكل