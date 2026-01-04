قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

لليوم الثاني.. الشعب الجمهوري تواصل متابعة جولة الإعادة للتصويت بالداخل في الدوائر الملغاة

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير عملية تصويت المصريين بالداخل، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ27 من أصل الـ30 دائرة التي سبق إلغاء نتائجها، وذلك في إطار متابعة تنظيمية مستمرة لسير العملية الانتخابية.

الوقوف على مجريات العملية الانتخابية داخل مختلف المحافظات

وتُجرى المتابعة داخل غرفة العمليات من خلال منظومة رصد دقيقة، وبمشاركة عدد من نواب الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب أعضاء وكوادر الأمانة المركزية، بما يضمن الوقوف على مجريات العملية الانتخابية داخل مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أن غرفة العمليات المركزية تقوم بدور تنسيقي ومتابعة لحظية لمجريات التصويت داخل الدوائر المشمولة بجولة الإعادة، من خلال تلقي التقارير الواردة من ممثلي الحزب بالمحافظات المختلفة، ومراجعتها بشكل دوري، بما يحقق وضوح الرؤية حول سير العملية الانتخابية.

وشدد الحزب على التزامه بأداء دوره الوطني في إطار من الانضباط المؤسسي، واحترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بما يعكس دعمه الكامل للاستحقاقات الدستورية، وحرصه على ترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي.

كما أكد الحزب أن غرفة العمليات تواصل عملها على مدار الساعة لرصد أي مستجدات أو ملاحظات تنظيمية، والتعامل معها وفق الأطر القانونية، تمهيدًا لإعداد تقييم شامل عقب انتهاء عملية التصويت، بما يسهم في دعم الشفافية، ويعكس صورة واقعية عن سير جولة الإعادة للتصويت بالداخل.

الشعب الجمهوري جولة الإعادة للتصويت الأطر القانونية مدار الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. مفاجأة آسر ياسين وتراجع كريم محمود عبد العزيز

ماجد المهندس

ماجد المهندس يحيي حفل فبراير الكويت.. 30 يناير

محمد فضل شاكر - تووليت

محمد فضل شاكر يغني لـ تووليت ويفاجئ جمهور حفلته في الكويت

بالصور

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد