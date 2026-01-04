لليوم الثاني.. الشعب الجمهوري تواصل متابعة جولة الإعادة للتصويت بالداخل في الدوائر الملغاة

تواصل غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري متابعة سير عملية تصويت المصريين بالداخل، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ27 من أصل الـ30 دائرة التي سبق إلغاء نتائجها، وذلك في إطار متابعة تنظيمية مستمرة لسير العملية الانتخابية.

الوقوف على مجريات العملية الانتخابية داخل مختلف المحافظات

وتُجرى المتابعة داخل غرفة العمليات من خلال منظومة رصد دقيقة، وبمشاركة عدد من نواب الحزب، وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب أعضاء وكوادر الأمانة المركزية، بما يضمن الوقوف على مجريات العملية الانتخابية داخل مختلف المحافظات.

وفي هذا السياق، أكد الحزب أن غرفة العمليات المركزية تقوم بدور تنسيقي ومتابعة لحظية لمجريات التصويت داخل الدوائر المشمولة بجولة الإعادة، من خلال تلقي التقارير الواردة من ممثلي الحزب بالمحافظات المختلفة، ومراجعتها بشكل دوري، بما يحقق وضوح الرؤية حول سير العملية الانتخابية.

وشدد الحزب على التزامه بأداء دوره الوطني في إطار من الانضباط المؤسسي، واحترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، بما يعكس دعمه الكامل للاستحقاقات الدستورية، وحرصه على ترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي.

كما أكد الحزب أن غرفة العمليات تواصل عملها على مدار الساعة لرصد أي مستجدات أو ملاحظات تنظيمية، والتعامل معها وفق الأطر القانونية، تمهيدًا لإعداد تقييم شامل عقب انتهاء عملية التصويت، بما يسهم في دعم الشفافية، ويعكس صورة واقعية عن سير جولة الإعادة للتصويت بالداخل.