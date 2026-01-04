بدء اليوم الثاني من جولة الإعادة لـ 27 دائرة المتبقية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع أعمال اليوم الثاني لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، وذلك في جولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.



وقام مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، باستئناف العمل صباح اليوم باللجان والمراكز الانتخابية بعد قيامهم - وبحضور رئيس قوة تأمين كل لجنة ومندوبي المرشحين - بالتأكد من سلامة كافة أقفال الغرف المخصصة لحفظ الأوراق، وكذلك منافذ تلك الغرف، والأختام التي مُهرت بها تلك الأقفال بعد وضع الشمع الأحمر عليها.



وأجرى المستشارون رؤساء اللجان، معاينة لصناديق الاقتراع والأقفال البلاستيكية الكودية التي أغلقت بها تلك الصناديق مساء أمس، والتأكد من عدم العبث أو التلاعب بها، ومراجعة أكواد تلك الأقفال ومضاهاتها بالأرقام المثبتة بمحاضر الإجراءات التي أعدوها بالأمس وقاموا بالتوقيع إلى جوارها وختمها، ثم قاموا بإبلاغ اللجان العامة بذلك، وأعلنوا عن بدء عملية الاقتراع والتي ستستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.



وتُجرى هذه الجولة الانتخابية، والتي تعد المحطة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، على 49 مقعدا فرديا، يتنافس عليها 98 مرشحا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.



ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في العملية الانتخابية 14 مليونا و897 ألفا و356 ناخبا، يتوزعون على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.



ومن المقرر في نهاية اليوم الانتخابي أن تبدأ أعمال فرز بطاقات التصويت، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، على أن يعقب ذلك تحرير المحاضر المتضمنة بيان عدد الناخبين المقيدين أمام كل لجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي العملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ثم إخطار اللجان العامة بمُخرجات أعمالها، والتي ستتولى بدورها إعلان الحصر العددي المفصل بعد فحص وتدقيق أعمال اللجان الفرعية وجمع أرقامها، ثم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.



وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأمرت بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية، فأُعيد إجراء الانتخابات في جولتها الأولى يومي 8 و 9 ديسمبر الماضي في الخارج، و 10 و 11 من ذات الشهر داخل البلاد.

وتأتي قائمة الدوائر التي تشهد جولة الإعادة على النحو التالي:

أولا: محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر

ثانيا: محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

ثالثا: محافظة المنيا

الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس

رابعا: محافظة أسيوط

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

خامسا: محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية مركز الداخلة

سادسا: محافظة سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

سابعا: محافظة الأقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا

ثامنا: محافظة أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو

تاسعا: محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزه

عاشرا: محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.

