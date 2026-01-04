قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
كامل الوزير يجري جولة بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. صور
محافظات

حملة مكبرة بحي شمال الغردقة ترفع 46 إشغالًا مخالفًا وتراجع تراخيص المحال

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت رئاسة حي شمال الغردقة حملاتها المكثفة لرفع الإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشارع، حيث أسفرت حملة مسائية موسعة، نُفذت، عن ضبط ورفع 46 حالة إشغال مخالف داخل نطاق الحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبناءً على تعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وجرت الحملة تحت قيادة اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، وبمشاركة شرطة المرافق، واستهدفت عددًا من المناطق الحيوية، شملت محيط مسجد الدهار الكبير، وشارع البازارات بالدهار، ومنطقة خلف موقف الأتوبيس، ومنطقة الشيخ محمود، ومنطقة الأمل، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشملت أعمال الحملة مراجعة تراخيص النشاط للمحال التجارية، والتأكد من نسب الإشغال بالطريق العام، إلى جانب فحص الاشتراطات الصحية، بمشاركة مندوب من هيئة سلامة الغذاء، الذي تولى مراجعة سلامة المواد الغذائية داخل المطاعم ومحال بيع الأغذية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 46 مخالفة متنوعة، جرى على إثرها رفع الإشغالات المخالفة والتحفظ عليها بمخازن شرطة المرافق، مع حصر المخالفين والتنبيه عليهم بضرورة التوجه إلى ديوان حي شمال الغردقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعمل على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

وشارك في تنفيذ الحملة سكرتير حي شمال الغردقة، ومساعد رئيس الحي، وأقسام المتابعة الميدانية والبيئة، إلى جانب شرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء، في تنسيق مشترك لضمان تحقيق أهداف الحملة بشكل كامل.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أن حملات رفع الإشغالات تتم بشكل دوري وبالتعاون مع شرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء، لمراجعة تراخيص جميع المحال والتأكد من سريانها والالتزام بالضوابط القانونية. وشدد على أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة المواطنين.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر حي شمال الغردقة شمال الغردقة الغردقة

