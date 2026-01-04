قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير السياحة: نستهدف جذب 20 مليون سائح في 2026 وإضافة 25 ألف غرفة فندقية جديدة

وزير السياحة
وزير السياحة
منار عبد العظيم

يعد قطاع السياحة من أهم المحركات الاقتصادية في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في زيادة العائدات الأجنبية وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. 

وفي ضوء الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين هذا القطاع، جاءت تصريحات شريف فتحي، وزير السياحة والآثار خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة Mbc مصر، حول التوقعات المستقبلية لقطاع السياحة في عام 2026، لتكشف عن طموحات كبيرة في زيادة أعداد السائحين وتحقيق نمو ملحوظ في العائدات السياحية.

 ومن خلال هذا التقرير، سنستعرض أهم التصريحات التي أدلى بها الوزير وملامح خطة الوزارة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

توقعات نمو قطاع السياحة في 2026

أوضح شريف فتحي أن قطاع السياحة في مصر سيشهد نموًا ملحوظًا في العام 2026.

 حيث توقع أن يتراوح معدل النمو بين 5 إلى 7%، وهو ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على استدامة الانتعاش في هذا القطاع بعد سنوات من التحديات.

 كما أكد الوزير أن مصر في طريقها لتجاوز حاجز الـ 20 مليون سائح في العام 2026، وذلك بفضل خطط الحكومة لتحفيز الحركة السياحية وفتح أسواق جديدة. 

وتُعتبر هذه التوقعات خطوة مهمة نحو تحقيق هدف مصر في أن تصبح واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

زيادة عدد السائحين في عام 2025

في العام 2025، استقبلت مصر نحو 19 مليونًا و500 ألف سائح، وهو ما يُعد نموًا بنسبة 21% مقارنة بالعام 2024.

 هذه الزيادة تعكس تحسنًا ملحوظًا في قطاع السياحة، ويعزى ذلك إلى استقرار الوضع السياسي والأمني، مما جعل مصر وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم. 

كما أشار الوزير إلى أن حركة الطيران العارض شهدت نموًا بنسبة 32% على مستوى الجمهورية، بينما سجلت منطقة العلمين نسبة نمو تصل إلى 450% في عدد الرحلات، مما يعكس اهتمام السياح بهذه الوجهة السياحية.

دور المتحف المصري الكبير في تعزيز السياحة الثقافية

من أبرز المشاريع التي أسهمت في تحسين مكانة مصر السياحية عالميًا هو المتحف المصري الكبير، الذي وصفه وزير السياحة بأنه نقطة تحول في تعزيز الصورة الثقافية لمصر. 

وقال الوزير: "المتحف ليس فقط مكانًا للعرض، بل هو وجهة سياحية بارزة ساهمت في تعزيز سمعة مصر الدولية في مجال السياحة الثقافية."

 وذكر الوزير أن المتحف يمكنه استقبال نحو 15 ألف زائر يوميًا بكفاءة، وهو رقم يُعتبر كبيرًا ومناسبًا لضمان تجربة مريحة وثرية للزوار.

 وأضاف أن أي زيادة في هذا العدد قد تؤثر سلبًا على جودة الزيارة، حيث لن يتمكن الزوار من استيعاب محتويات المتحف بالشكل المثالي.

 التطوير الفندقي وتوسعة مرافق الإقامة

أكد وزير السياحة أن تطوير البنية الفندقية يعد من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة 25 ألف غرفة فندقية جديدة في مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2026. 

كما أشار إلى أن منطقة الأهرام ستشهد إضافة 15 ألف غرفة فندقية جديدة، في خطوة تهدف إلى دعم السياحة في المنطقة الأكثر جذبًا للسياح. وتعتبر هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق الاستثمارات الفندقية، والتأكد من أن البنية الفندقية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السياح.

إضافة إلى ذلك، لفت الوزير إلى نموذج الشقق الفندقية (الهوليدي هومز) الذي يلقى إقبالًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، حيث باتت هناك تسهيلات لتحويل الوحدات السكنية إلى شقق فندقية بدون رسوم إضافية، وهو ما يتماشى مع التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

التحديات المستقبلية للقطاع السياحي

على الرغم من الأرقام المتفائلة التي تحدث عنها وزير السياحة، فإن القطاع السياحي في مصر يواجه العديد من التحديات التي يجب معالجتها لضمان استدامة النمو. من أبرز هذه التحديات، تحسين البنية التحتية التي تعد إحدى الركائز الأساسية للقطاع السياحي.

 وأوضح الوزير أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير المطارات، وتوسيع شبكة الطرق، وتحديث المرافق السياحية لتلبية احتياجات السياح.

كما أشار إلى أهمية استكمال خطة تطوير المواقع الأثرية، والعمل على ترميم المعالم السياحية بشكل دقيق يتماشى مع أحدث أساليب الترميم العالمية، حفاظًا على التراث المصري الثري.

 زيادة عائدات السياحة خلال موسم الأعياد

حول موسم الأعياد، أكد الوزير أن الإقبال على الوجهات السياحية خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة كان جيدًا جدًا، حيث شهدت نسب إشغال الفنادق في مختلف المدن السياحية مثل القاهرة والأقصر وأسوان مستويات غير مسبوقة. 

وقد أشار إلى أن جنوب سيناء كانت من أبرز المناطق التي شهدت إقبالًا مرتفعًا، مما يدل على أن السياحة الداخلية أيضًا تشهد ازدهارًا في ظل هذه الفترة.

دور الاستقرار السياسي والأمني في دعم السياحة

أكد شريف فتحي أن الاستقرار السياسي و الأمني في مصر لهما دور كبير في دعم القطاع السياحي. وأشار إلى أن الزيارات رفيعة المستوى من قادة دول مختلفة، وكذلك الفعاليات الدولية التي استضافتها مصر في السنوات الأخيرة، كان لها دور محوري في تحسين سمعة مصر على المستوى الدولي. وأضاف أن زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي، إلى جانب الدعم الحكومي، ساهمت بشكل مباشر في استقطاب مزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

توجهات الحكومة في جذب السياح من أسواق جديدة

أوضح الوزير أن مصر تسعى إلى فتح أسواق جديدة لجذب السياح، وهو ما يتطلب تطوير الحملات الترويجية وتحفيز شركات الطيران لتنظيم رحلات إلى مصر بأسعار منافسة.

 وأضاف أن وزارة السياحة تعمل بشكل وثيق مع الشركات السياحية الدولية لضمان تسويق مصر كوجهة سياحية شاملة، تقدم تجربة سياحية متنوعة من السياحة الثقافية، الشاطئية، العلاجية، والرياضية.

وزير السياحة شريف فاروق نمو قطاع السياحة في مصر زيادة في اعداد السائحين عام 2026

