بالأسماء.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز Joy Awards 2026

تتواصل عمليات التصويت لجوائز Joy Awards 2026 في المراحل النهائية التي تضم القائمة الكاملة للمرشحين في جميع الفئات، حيث تضم هذه النسخة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى العربي.



في فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، وهي: الزرفة وسيكو سيكو وعرس النار وهوبال.

كما تشمل ترشيحات أفضل ممثلة سينمائية أربعة أسماء بارزة، هي: آية سماحة عن فيلم ٦ أيام، ودنيا سمير غانم عن روكي الغلابة، وشجون عن عرس النار (سلسلة وحوش)، وهنا الزاهد عن ريستارت.

أما جائزة أفضل ممثل سينمائي فتضم كلاً من أحمد مالك عن ٦ أيام، وبشار الشطي عن وحش حولي (سلسلة وحوش)، وماجد الكدواني عن فيلم فيها إيه يعني، ومحمد شايف عن فيلم الزرافة.

وفي فئة المسلسلات، تشمل قائمة أفضل مسلسل خليجي أربعة أعمال هي: المرسى وأمي وشارع الأعشى وصيف 99.

أما فئة أفضل مسلسل مصري فتضم: إش إش وأشغال شقّة جدًا وعايشة الدور ولام شمسية، وفي أفضل مسلسل مشرقي يتنافس كل من آسر وبالدم وتحت سابع أرض وسلمى.

وتضم ترشيحات أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات أربع نجمات هن: العنود سعود عن أمي، وإلهام علي عن شارع الأعشى، وأمينة خليل عن لام شمسية، وكاريس بشار عن تحت سابع أرض.

أما فئة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات فتضم عبد الرحمن بن نافع عن شارع الأعشى، وعبد المحسن النمر عن المرسى، ومعتصم النهار عن نفس، وهشام ماجد عن أشغال شقّة جدًا.

وفي فئة أفضل وجه جديد في المسلسلات، تشمل الترشيحات كلاً من ترف العبيدي عن أمي، وروسيل إبراهيم عن سلمى، وعلي البيلي عن لام شمسية، ولمي عبد الوهاب عن شارع الأعشى.

أما فئة الإخراج، فيتنافس على جائزة أفضل مخرج لمسلسل كل من أحمد كاتيكسيز وغيول سارالتن عن شارع الأعشى، وجودت مرجان وسرحان شاهين عن أمي، وخالد دياب عن أشغال شقّة جدًا، وكذلك رشا شربتجي عن عمل نسمات أيلول.

بينما تضم فئة أفضل مخرج أفلام أربعة أسماء هي: سارة وفيق عن فيلم ريستارت، وعبدالله ماجد عن الزرفة، وعمر المهندس عن سيكو سيكو، وعبدالعزيز الشلاحي عن فيلم هوبال.

وفي فئة الموسيقى، يتنافس على جائزة الأغنية المفضلة كل من أغنية اعتذر واجيك لعايض، وأغنية حسيني لتووليت، وصحاك الشوق لفضل شاكر، ودكتور للشامي.

وتشمل ترشيحات أفضل فنانة موسيقية أسماء بارزة هي: أصالة، وأنغام، وبيسان إسماعيل، ونانسي عجرم، فيما تضم فئة أفضل فنان موسيقي الشامي وسلطان المرشد وعايض وفضل شاكر.

كما تشمل فئة أفضل وجه جديد في الموسيقى أربعة أسماء هي: حمزة، ولونا كرم، ومحمد فضل شاكر، ويزيد فهد.

الحفل يقام مستاء يوم 17 يناير الجاري في العاصمة الرياض، ويضم العديد من المفاجآت من نجوم مصر، والسعودية، والعالم.