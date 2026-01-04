قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأسماء.. القائمة الكاملة لترشيحات جوائز Joy Awards 2026

هنا الزاهد
هنا الزاهد
محمد نبيل

تتواصل عمليات التصويت لجوائز Joy Awards 2026 في المراحل النهائية التي تضم القائمة الكاملة للمرشحين في جميع الفئات، حيث تضم هذه النسخة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما والموسيقى والرياضة وصناع المحتوى العربي.

في فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، وهي: الزرفة وسيكو سيكو وعرس النار وهوبال. 

كما تشمل ترشيحات أفضل ممثلة سينمائية أربعة أسماء بارزة، هي: آية سماحة عن فيلم ٦ أيام، ودنيا سمير غانم عن روكي الغلابة، وشجون عن عرس النار (سلسلة وحوش)، وهنا الزاهد عن ريستارت. 

أما جائزة أفضل ممثل سينمائي فتضم كلاً من أحمد مالك عن ٦ أيام، وبشار الشطي عن وحش حولي (سلسلة وحوش)، وماجد الكدواني عن فيلم فيها إيه يعني، ومحمد شايف عن فيلم الزرافة.

وفي فئة المسلسلات، تشمل قائمة أفضل مسلسل خليجي أربعة أعمال هي: المرسى وأمي وشارع الأعشى وصيف 99. 

أما فئة أفضل مسلسل مصري فتضم: إش إش وأشغال شقّة جدًا وعايشة الدور ولام شمسية، وفي أفضل مسلسل مشرقي يتنافس كل من آسر وبالدم وتحت سابع أرض وسلمى.

وتضم ترشيحات أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات أربع نجمات هن: العنود سعود عن أمي، وإلهام علي عن شارع الأعشى، وأمينة خليل عن لام شمسية، وكاريس بشار عن تحت سابع أرض. 

أما فئة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات فتضم عبد الرحمن بن نافع عن شارع الأعشى، وعبد المحسن النمر عن المرسى، ومعتصم النهار عن نفس، وهشام ماجد عن أشغال شقّة جدًا. 

وفي فئة أفضل وجه جديد في المسلسلات، تشمل الترشيحات كلاً من ترف العبيدي عن أمي، وروسيل إبراهيم عن سلمى، وعلي البيلي عن لام شمسية، ولمي عبد الوهاب عن شارع الأعشى.

أما فئة الإخراج، فيتنافس على جائزة أفضل مخرج لمسلسل كل من أحمد كاتيكسيز وغيول سارالتن عن شارع الأعشى، وجودت مرجان وسرحان شاهين عن أمي، وخالد دياب عن أشغال شقّة جدًا، وكذلك رشا شربتجي عن عمل نسمات أيلول. 

بينما تضم فئة أفضل مخرج أفلام أربعة أسماء هي: سارة وفيق عن فيلم ريستارت، وعبدالله ماجد عن الزرفة، وعمر المهندس عن سيكو سيكو، وعبدالعزيز الشلاحي عن فيلم هوبال.

وفي فئة الموسيقى، يتنافس على جائزة الأغنية المفضلة كل من أغنية اعتذر واجيك لعايض، وأغنية حسيني لتووليت، وصحاك الشوق لفضل شاكر، ودكتور للشامي.

وتشمل ترشيحات أفضل فنانة موسيقية أسماء بارزة هي: أصالة، وأنغام، وبيسان إسماعيل، ونانسي عجرم، فيما تضم فئة أفضل فنان موسيقي الشامي وسلطان المرشد وعايض وفضل شاكر. 

كما تشمل فئة أفضل وجه جديد في الموسيقى أربعة أسماء هي: حمزة، ولونا كرم، ومحمد فضل شاكر، ويزيد فهد.

الحفل يقام مستاء يوم 17 يناير الجاري في العاصمة الرياض، ويضم العديد من المفاجآت من نجوم مصر، والسعودية، والعالم.

هنا الزاهد مى عمر جوائز الترفيه joy awards Joy Awards 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يوزعان 15 "فراطة ذرة" على صغار المزارعين

دور مسنين مخالفة

غلق 5 دور مسنين تضم 47 نزيلاً بدون ترخيص داخل شقق بالإسكندرية

التربية الإيجابية

وزارة الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للتربية الإيجابية وتصدر كتيبًا توعويًا جديدًا

بالصور

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد