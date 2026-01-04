قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رئيسا محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في زيارة رسمية للكاتدرائية المرقسية بالعباسية

كتب محمد عبدالله :

توجه القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، في زيارة رسمية لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتقديم التهنئة لـقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد صاحبه وفد قضائي رفيع المستوى من قيادات محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ضم كلاً من القاضي/ فواز إبراهيم -رئيس محكمة استئناف القاهرة- وعضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد شوقي/ النائب العام وعضو مجلس القضاء الأعلى،  القاضي محمد عبد العال/ النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى،  القاضي عابد راشد/ النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى،  القاضي زكريا يوسف حرز الله/ رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى،  القاضي ماجد جبران بطرس/ رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى،  القاضي نبيل فوزي إسكندر غبريال/ نائب رئيس محكمة النقض ،القاضي معتز مبروك/ نائب رئيس محكمة النقض ومدير النيابة العامة لدى محكمة النقض،  القاضي محمد هلالي/ نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض،  المستشار عمرو فاروق/ مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، القاضي محمد حسن عبد اللطيف/ نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي خالد فاروق/ نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، المستشار دكتور طارق أبو زيد / رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ، المستشار أحمد البحراوي / رئيس المكتب الفني للنائب العام ، القاضي أحمد محمد رفعت/ نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى،  القاضي حسام الجيزاوي/ نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، القاضي الدكتور/ جون عاطف نجيب نائب رئيس محكمة النقض.

حيث كان في استقبالهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الآباء الأساقفة ضم كلاً من صحاب النيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وسكرتير مساعد المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص، بمحافظة المنيا، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس رافائيل رمزي والشماس جوزيف رضا من سكرتارية قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

وخلال الزيارة، أكد القاضي عاصم الغايش على اعتزاز القضاء المصري بالدور الوطني والتاريخي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية في ترسيخ قيم التسامح والمواطنة، مشيراً إلى أن عيد الميلاد المجيد مناسبة وطنية تجمع الشعب المصري على المحبة والوحدة الوطنية دعماً لرفعة الوطن واستقراره، متمنياً لقداسته ولجميع الإخوة الأقباط دوام الصحة والتوفيق.

ومن جانبه، أبدى قداسة البابا تواضروس الثاني تقديره البالغ لهذه الزيارة الكريمة التي تجسد عمق الروابط بين مؤسسات الدولة، مشيداً بالدور المحوري للقضاء المصري باعتباره حصناً للعدالة وضمانة للحقوق، مؤكداً أن تكاتف أبناء الوطن هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر في جمهوريتها الجديدة.

