وسائل إعلام فلسطينية: قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، عن قصف إسرائيلي متواصل من قبل جيش الاحتلال على شرق مدينة غزة.

وزعم الاحتلال الاسرائيلي أن هذا القصف كان عملية هندسية لهدم مباني يمكن استخدامها لأغراض إرهابية .

يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً بين الحكومة المصغرة والمؤسسة الدفاعية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقييماً عاماً للوضع، وتحديثاً لنتائج الزيارة إلى واشنطن.

وفي وقت سابق، أشاد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إعلان واشنطن تنفيذ عملية عسكرية في فنزويلا أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما إلى خارج البلاد.

وقال نتنياهو، في منشور على منصة "إكس"، إن ترامب أظهر "قيادة جريئة وحاسمة باسم الحرية والعدالة"، معربا عن تهانيه للإدارة الأمريكية على ما وصفه بـ"الأداء المتميز" للقوات المشاركة في العملية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده نفذت ضربة واسعة النطاق داخل فنزويلا، مؤكداً إلقاء القبض على مادورو وزوجته، في خطوة فجّرت موجة من ردود الفعل الغاضبة والإدانات الدولية.

في السياق ذاته، صرح نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لانداو بأن مادورو سيحال إلى المحاكمة بتهم قالت واشنطن إنه ارتكبها خلال فترة حكمه، بينما نشرت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي ما وصفته بـ"لائحة اتهامات" طالت مادورو وعددًا من كبار المسؤولين الفنزويليين وأفرادًا من عائلته.